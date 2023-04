Sem Giovanni Augusto, Vitória está pronto para enfrentar o Londrina; veja provável escalação

Com 100% de aproveitamento na Série B, o Vitória vai encarar o Londrina no terceiro desafio na competição, sexta-feira (28), às 19h, no Barradão. O time titular deve ser o mesmo que venceu o ABC por 3x0, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela segunda rodada.

A provável manutenção da equipe também se deve ao departamento médico. O meia Giovanni Augusto, que se recupera de um edema na coxa, vai desfalcar o time pela segunda vez.

Substituto dele contra o ABC, Thiago Lopes deve ser mantido no posto, mas Gegê está no páreo. O volante Léo Gomes também deve seguir como primeiro homem do meio-campo. Marco Antônio, que desempenhou a função na estreia, ainda está contundido.

Por outro lado, Diego Fumaça, primeira opção do técnico Léo Condé durante a intertemporada, voltou a treinar com o grupo esta semana após se recuperar de lesão. "Fumaça saiu do trabalho de transição e fez a primeira atividade com bola ontem. Estamos avaliando. Se não for para a partida amanhã, com certeza, contra o Botafogo-SP ele estará apto", disse o treinador nesta quinta-feira (27), quando comandou a última atividade antes do jogo.

No ataque, Matheusinho chamou a atenção ao deixar o banco de reservas e participar dos três gols contra o ABC. A briga por posição é com Zé Hugo, que deve ser mantido entre os titulares contra o Londrina.

A provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes (Diego Fumaça), Rodrigo Andrade e Thiago Lopes (Gegê); Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo (Matheusinho).