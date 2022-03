Sem inspirações, Jacuipense e Barcelona empatam no jogo de ida da semifinal

Na briga por uma vaga inédita na final do Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus e Jacuipense empataram por 0x0 no jogo de ida da semifinal. Foram 90 minutos com poucas chances das duas equipes e muita cautela por partes dos treinadores.

A Jacuipense, do técnico Rodrigo Chagas, chegou nas semis com a melhor campanha da primeira fase e o melhor ataque, mas teve dificuldade de transformar a posse de bola em jogadas ofensivas.

Mesmo com o esquema 4-2-3-1 montado pelo treinador, que apostava, principalmente, na velocidade de Ruan Levine e Henrique pelos lados do campo, o Leão do Sisal esbarrou na principal qualidade do seu adversário: uma defesa sólida.

O resultado foram apenas duas chances mais claras de gol, ainda no primeiro tempo, com Welder e Henrique. As ausências de Jeam (um dos artilheiros do campeonato, com cinco gols, ao lado de Miller do Atlético de Alagoinhas), e de Danilo Rios tiraram a criatividade no setor de ataque do time de Riachão.

Do lado do Barça, que mandou sua partida no Lomanto Júnior, em Conquista, faltou inspiração e pontaria para dupla de ataque, formada por Kel Baiano e Gianlucas, além da falta de dinâmica no meio campo, que não conseguiu aproveitar as inúmeras subidas do lateral esquerdo Arnold para o campo de ataque. A onça passou com a quarta melhor campanha na primeira fase e foi a segunda melhor defesa, com apenas sete gols sofridos. O Vitória foi a melhor, com seis.

O técnico Paulo Sales precisou mexer ainda na primeira etapa, tirando Vitinho, que sentiu a coxa, para a entrada de Marcelo Pano. A mudança foi positiva pro time que atuava “em casa”, já que Pano ofertou mais velocidade pelo lado esquerdo do campo e buscou passes em profundidade para dupla no ataque.

Em uma delas, saiu o gol anulado de Kel Baiano, que gerou a grande polêmica da partida. Aos 21 da primeira etapa, Gianlucas recebeu pelo lado esquerdo e tocou para Pano, que acionou Kel com uma enfiada de bola. O camisa 9 bateu e balançou as redes, mas teve o gol anulado pelo assistente Jucimar dos Santos Dias.



O lance gerou polêmica, já que as imagens da transmissão não apontavam posição de impedimento claramente. Na saída pro intervalo, Kel ficou na bronca com a arbitragem e disse que “mais uma vez a arbitragem está errando contra o Barcelona”. Importante ressaltar que o VAR só estará disponível nas duas partidas da final.

Daí em diante, pouco trabalho para os goleiros das duas equipes, que mais assistiram cruzamentos para dentro da área e lançamentos sem efetividade. O que explica a pouca movimentação na partida é justamente a cautela adotada pelos dois times, afinal, a semifinal ainda tem a partida de volta a ser disputada.

O jogo será na quarta-feira (30), às 21h30, em Riachão do Jacuípe. O vencedor enfrenta quem passar entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas.

Jogo de poucas emoções

Ao contrário do futebol mais intenso que apresentou ao longo da primeira fase do Baianão, a Jacuipense fez uma primeira etapa pouco movimentada e com poucas chances de gol. Se no primeiro confronto entre as equipes na competição, que aconteceu pela 7ª rodada e terminou 3 a 0 para a Jacupa, o Leão do Sisal esbarrou no bom sistema defensivo montado pelo técnico Paulo Sales no jogo da semifinal.

A primeira grande chance foi com Welder, que saiu da grande área e chutou de longe. Lupitinha espalmou para escanteio. Além desse lance, a segunda chance mais clara saiu dos pés de Henrique, que chutou cruzado aos 47 minutos do primeiro tempo e parpu mais uma vez no goleiro da Onça.

Apesar de ter mais controle das ações do jogo, as respostas do Barça, além do gol anulado de Kel Baiano, também não trouxeram perigo para a meta do goleiro Mota. No começo do segundo tempo, Marcelo Pano arrancou pelo lado direito e chutou forte, mas a bola passou por cima do travessão.

Em outra jogada de velocidade do camisa 11, o zagueiro da Jacuipense, Wesley, o derrubou na entrada da área. Os atletas do Barcelona pediram a expulsão, mas o árbitro Emerson Ricardo de Almeida deu só amarelo. A falta cobrada por Ramírez desviou na barreira e foi pra fora. As outras tentativas de abrir o placar saíram de cruzamentos na área ou faltas batidas da intermediária, também sem perigo para abrir o placar.