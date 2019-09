Sem jogar há três meses, Neymar se apresenta à Seleção Brasileira

Sem jogar desde a partida contra o Catar no dia 5 de junho, Neymar vai reestrear nos gramados vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O jogador foi barrado das primeiras partidas de seu clube, o PSG, enquanto buscava um novo time. No fim das contas, só o que fechou foi a janela de transferências. Negócio, nada. Nem Barcelona, nem Real Madrid. O atacante de 27 anos permanece em Paris.

No início da tarde desta segunda-feira (2), o camisa 10 se apresentou à Seleção, em Miami. Nos Estados Unidos, o Brasil fará os dois primeiros amistosos após vencer a Copa América. Os adversários serão Colômbia e Peru, respectivamente, e a primeira partida tem início previsto para as 21h30 de sexta-feira (6). A segunda será no dia 10.

Neymar foi o décimo jogador a se apresentar à comissão do técnico Tite, que marcou o primeiro treinamento para as 18h30 desta segunda, no centro de treinamento do Miami Dolphins, equipe de futebol americano da cidade.

Além de Neymar, já estão na Flórida, estado onde fica localizada a cidade de Miami, os seguintes jogadores: Thiago Silva, Ederson, Firmino, Fabinho, Weverton, Bruno Henrique, Daniel Alves, Jorge e Ivan. A delegação ainda conta com os reforços de Igor Gomes, meia do São Paulo (20 anos), e do zagueiro flamenguista Lucas Freitas (18 anos). Ambos foram chamados para completar as equipes de treinamento.

A última vez que Neymar esteve em campo por 90 minutos foi no dia 27 de abril, quando o PSG empatou em 2x2 antes de ser derrotado pelo Rennes nos pênaltis na final da Copa da França. Na ocasião, o brasileiro marcou um gol. Daniel Alves, hoje no São Paulo, marcou o outro do time parisiense.