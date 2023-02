Sem linha, sem agulha e nem costura: cinco modelos de customização para fazer em casa

Depois de tanto tempo sem desfilar no circuito, quem não quer chegar chegando por aí? Queremos. Só que em cima da hora e com o trio já andando a gente precisa dizer que os ateliês de customização mais badalados da folia estão com a demanda em alta, maior até do que antes da pandemia. Esse é o caso, por exemplo, do Abadá de Luxo (@abadadeluxooficial) que já tem até lista de espera, como afirma a customizadora Laitânia Gomes.

Tendência mesmo vai ser apostar no metalizado, no mix de tecidos e em acessórios. “As pessoas estão eufóricas por carnaval. Recebo mensagem para reserva de vaga desde meados do ano passado. A demanda está duas vezes maior do que a do ano antes da pandemia. No último carnaval chegamos a customizar 400 abadás e agora queremos duplicar esse número”, garante.

Outro ateliê que não para enquanto a Quarta-Feira de Cinzas chega é o Moda Abadá (@modabada). Segundo a customizadora Roberta Castro, já foram mais de 200 peças. “A procura é grande desde janeiro e agora então bombou. Sem dúvida, vai ter muito brilho, muita franja, saia de strass por aí”. Tanto Roberta como Laitânia ajudaram a montar o passo-a-passo com cinco sugestões babadeiras e glamourosas e que dá para fazer em casa sem costura, linha ou agulha. Prepare a cola, a tesoura e venha cá.





1. RÁPIDO E FÁCIL

Por Moda Abadá

Material

Cola de tecido ou cola quente, fita passamanaria dourada, flor, fita cetim e fita lantejoula.

(Foto: Divulgação)

Como fazer

Primeiro, corte as mangas da camisa. Em seguida, corte a gola em formato V. Depois é só passar cola e decorar com passamanaria dourada. Dá ainda para montar seu próprio broche com cola, flor, fita cetim e fita lantejoula.

*

2. BOTA UM CROPPED, MULHER

Por Moda Abadá

Material

Cola de tecido ou cola quente, fita passamanaria prata e penas.

(Foto: Divulgação)

Como fazer

Corte em V na gola e tire as mangas e decore o decote com a fita passamanaria prata. Já nas mangas, além da fita cole as penas. Se o Carnaval é para colocar o cropped para jogo, corte a barra da camisa do tamanho que preferir e aí finalize com a cola e a fita passamanaria.

*

3. DECOTÃO E FRENTE ÚNICA

Por Abadá de Luxo

Material

Cola de tecido ou cola quente, aplique metalizado (esse tipo de adereço dá para encontrar em lojas de aviamentos, armarinhos e artigos de festa).

(Foto: Divulgação)

Como fazer

Retire as mangas e corte a camisa formando uma frente única. Corte o decote em V, use a cola e o aplique para fazer o acabamento.

*

4. UM OMBRO SÓ

Por Abadá de Luxo

Material

Cola de tecido ou cola quente.

(Foto: Divulgação)

Como fazer

Pegue a blusa e dobre abaixo do braço até em cima da gola e passe a tesoura. Retire a manga do outro braço e corte o cumprimento da camisa no tamanho que preferir. Faça o acabamento da bainha com cola. Se quiser mais um respiro de pele corte também a costura do ombro e amarre um nó.

*

5. REGATINHA BEM COLORIDA

Por Abadá de Luxo

Material

Cola de tecido ou cola quente e aplique em renda (mais um material fácil de achar em lojas de aviamentos, armarinhos e artigos de festa).

(Foto: Divulgação)

Como fazer

Corte a gola em formato canoa com uma distância de mais ou menos dois dedos de cada lado (dobre a camisa no meio). Retire as mangas e ajuste o cumprimento da camisa. Daí em diante é só vim com a cola e o aplique - de preferência bem colorido - e seguir o baile.