Sem Marta, Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Jamaica

Chegou a hora da Seleção Brasileira fazer sua estreia na Copa do Mundo feminina de futebol. O jogo inaugural acontece neste domingo (9), às 10h30, contra a Jamaica, no Stade des Alpes, em Grenoble, na França. As duas equipes compartilham o Grupo C com Itália e a cabeça de chave Austrália, que se enfrentam mais cedo, às 8h, em Valenciennes.

Apesar de enfrentar um país de pouca expressão - a Jamaica ocupa o 53º lugar no ranking da Fifa enquanto as brasileiras estão em 10º -, há muita expectativa sobre como o Brasil vai se comportar em campo. O time vem de nove derrotas consecutivas sob o comando do técnico Vadão e, de quebra, sofreu com cortes de três titulares da equipe: a meia Adriana, a lateral direita Fabiana e a zagueira Érika foram desconvocadas por lesão.

Grande estrela da canarinho e melhor jogadora do mundo eleita pela Fifa, Marta está fora da estreia. A camisa 10 sofreu uma lesão na coxa durante a preparação realizada em Portugal e foi vetada.

Sem Marta, Vadão revelou que o ataque será formado por Cristiane e Bia Zaneratto. "Essa perda é, logicamente, muito grande. Mas as atletas que estão aí estão para jogar. A gente já poupou Marta em outras oportunidades", afirmou o treinador.

A zagueira Érika, cortada na sexta-feira após sofrer nova lesão na perna esquerda, será substituída no time titular por Kathellen, que fará seu primeiro jogo em Copa do Mundo formando dupla com a capitã Mônica.

Estreia de uma, recorde de outra. No momento do apito inicial, a meia baiana Formiga, de 41 anos, chegará à sétima Copa do Mundo da carreira e se isolará como a jogadora que mais disputou a competição, entre homens e mulheres.

O provável time do Brasil tem Bárbara, Letícia, Mônica, Kathellen e Tamires; Thaisa, Formiga, Debinha e Andressa Alves; Cristiane e Bia Zaneratto. A partida será transmitida pelos canais Globo, Band e SporTV.

A estreia contra a Jamaica se torna ainda mais importante para o Brasil quando observa-se que as outras duas partidas do grupo serão teoricamente mais difíceis. Favorita da chave, a Austrália, por exemplo, foi algoz do Brasil nas Olimpíadas do Rio-2016. Já a Itália não tem tradição, mas chega motivada após quebrar um hiato de 20 anos sem participar do Mundial.

Ao todo, as 24 equipes participantes estão divididas em seis grupos de quatro integrantes. As duas primeiras colocadas e as quatro melhores terceiras avançam para as oitavas de final. A decisão será no dia 7 de julho, em Lyon.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.