Sem multidão, Márcia Freire e Sarajane comandam trios no Carnaval

Após 16 anos, Márcia Freire voltou a se apresentar no Circuito Osmar do Carnaval de Salvador. Ao contrário do que ocorria nos tempos de glória do Cheiro de Amor, a cantora não arrastou uma multidão. Nesta sexta-feira (21), apenas algumas dezenas de foliões a seguiram atrás do trio elétrico sem cordas. Aos 51 anos, ela garante estar bem resolvida com a queda de popularidade.

"São etapas em que o artista passa. Luan Santana pode cantar sem corda que o povo vai, mas pode ser que daqui a alguns anos ele precise passar por momentos em que as pessoas não vão, como aconteceu com a gente. A gente ia e o povão ia, mesmo fora do bloco, mas tem momentos que você toca e as pessoas não vão, então você precisa convocar, usar seu carisma, sua energia, tentar entender e não ficar triste por isso", afirmou Márcia Freire, em entrevista ao CORREIO, momentos antes de assumir o microfone.

"Faz parte do artista, não estar o tempo todo no topo e é até importante pra que você entenda que isso é um personagem, mas não é sua vida, você é muito maior que isso. Aplausos são muito bons, mas você precisa entender que você não é só os aplausos", completou a artista, que foi vocalista da banda Cheiro de Amor por 13 anos. Primeiro, entre 1986 a 1996, e depois entre 2000 e 2003. Atualmente, faz carreira solo.

Nos tempos de Cheiro de Amor, a agenda da cantora no Carnaval de Salvador era lotada. Hoje em dia, é bem diferente. O único show dela em cima do trio elétrico na folia da capital baiana foi o desta sexta-feira. Fora do foco, ela ainda se apresentará nos bairros de Cajazeiras e Itapuã, mas depois seguirá para São Francisco do Conde e Fortaleza, no Ceará.

"Eu aceito sem complicar, pois faz parte das etapas da vida. O Cheiro de Amor foi uma história super significativa, tanto é que até hoje eu canto as músicas do Cheiro, sou amiga de todos, tenho o maior carinho, afinal foi lá que eu tive a minha maior experiência de vida. A vida vai mudando, a gente vai se adaptando, se reciclando, entendendo e amadurecendo", pontuou Márcia Freire.

Assim como Márcia Freire, a cantora Sarajane, 51 anos, também já era uma artista consagrada antes do surgimento de Daniela Mercury e Ivete Sangalo no cenário musical, mas há muitos anos também lida com o esquecimento do público. No Carnaval deste ano, ela também só se apresenta uma única vez em cima do trio elétrico. Nesta sexta-feira, ela comandou o bloco Me Deixa à Vontade, da Associação Baiana dos Deficientes Físicos (Abadef).

Enfeitada e vibrante, ela festejou que alguns nomes importantes na história da folia da capital baiana estão retornando ao cenário. “O Carnaval de Salvador a cada dia vem se transformando num Carnaval de participação popular, trazendo várias referências. O axé music vem trazendo várias pessoas bacanas e também muita gente que estava lá atrás está retornando, como Luiz Caldas, Márcia Freire. É muito bacana, muito gratificante, faço 40 anos de trio elétrico esse ano e eu fico muito feliz de ver essa galera voltando, que fazia Carnaval fora”, disse Sarajane.

A cantora ainda se apresentará durante o Carnaval deste anos nos bairros da Liberdade, Itapuã e Boca do Rio. Apesar de já não arrastarem multidões, tanto Sarajane como Márcia Freire têm um público saudoso, que vai pra rua apenas para ver as antigas rainhas da folia desfilarem.

A servidora pública Adriana Nery, 42 anos, é fã da cantora e foi para o Campo Grande com o objetivo de a reencontrar. "Somos foliões das antigas e viemos só para ver ela. Eu acho que ela é uma das melhores, é uma rainha", vibrou. "Tenho que mostrar a minha filha o que é bom no Carnaval", completou, apontando para Ana Beatriz, de 14 anos.

O contador Oswaldo Dias, 43 anos, também estava animado para pular até o fim do percurso. "Acompanho ela há 40 anos. Sou fanático por ela. Vou com ela até o final. Vim pra ver ela mesmo. Amo Márcia Freire e o Cheiro de Amor", declarou.

A recordação da época da banda Cheiro de Amor também atraiu o médico Gustavo Mota, de 41 anos, que não parava de pular. "Tô muito animado. Eu gosto pra caramba de Márcia porque me remete muito ao Cheiro de Amor", contou.

Aposentado, o cadeirante Fábio Santos, 39 anos, foi para o Campo Grande para curtir com Sarajane. "Ela é muito animada. Me sinto à vontade", disse.

