Sem nem ver a cor, baianos usarão o dinheiro do 13º salário para quitar dívidas

Seja pela proximidade com as festividades de fim de ano ou pela possibilidade de quitação de dívidas, o 13º salário é a tábua de salvação de vários baianos que precisam de um dinheirinho a mais para equilibrar as contas. Com a primeira parcela prevista para ser paga até amanhã (30), não são poucos os casos de pessoas que nem sequer verão a cor do pagamento, uma vez que todo o valor a ser recebido já está comprometido.

Essa é a situação da operadora de telemarketing Lorena Silva, 21, que foi surpreendida com um defeito no seu computador e precisará destinar o dinheiro para o conserto. Ela resolveu que a quantia que receber nesta quarta-feira será dedicada aos eletrônicos. “Vou comprar uma nova bateria para o notebook e, caso sobre dinheiro, pretendo trocar a bateria do meu celular também”, conta.

No entanto, ao contrário de Lorena, poucas são as pessoas que conseguirão direcionar o dinheiro do 13º salário para outra coisa além de boletos. Isso porque, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, a Bahia soma mais de 4,3 milhões de endividados, ocupando o quinto lugar no ranking de inadimplência. Diante desse cenário, a expectativa dos baianos com o pagamento, que vai injetar 10,5 bilhões na economia do estado, é de poder utilizá-lo para eliminar pendências de contas.

A auxiliar administrativa Joziane da Silva, 35, vê o pagamento como uma forma de ajudar na quitação do cartão de crédito. Se não tivesse que usar a quantia para pagar essa conta, ela afirma que usaria o dinheiro para uma reforma da casa.

Já o encarregado de estoque José Silva, 54, não esconde que sua realidade é outra. Com pretensão de destinar o valor do 13º salário para o pagamento da dívida da renovação da habilitação, ele assegura que o dinheiro só teria outra função possível. “Pagar outras dívidas”, frisa.

Com dificuldade na organização das suas finanças, a operadora de telemarketing Beatriz Oliveira, 20, se vê engolida pelas dívidas e tem no 13º salário a esperança de ficar livre dos boletos e recuperar o equilibrar nas contas. “O meu 13º vai ser totalmente para pagar dívidas que estão em aberto de outros meses, além de antecipar algumas coisas dos próximos meses para ver se eu consigo ficar mais tranquila e entrar em um ano mais despreocupada”, aspira.

Segundo Beatriz, a maior parte das suas dívidas são advindas de acúmulo de faturas de cartão de crédito. Além disso, neste ano ela precisou lidar com uma mudança de casa sem planejamento prévio, o que só complicou suas finanças.

Já a auxiliar de escritório Andréa São José, 36, precisou arcar com o valor do aluguel da sua nova residência depois que saiu da casa da mãe. Moradora de Camamu, localizada no Sul da Bahia, Andréa relata que gostaria de fazer uma viagem com o valor do 13º, mas vai preferir quitar as dívidas do cartão. “As contas estavam bem apertadas no final do mês, mas o 13º vai me aliviar porque eu vou poder adiantar as parcelas”.

Para o economista Edisio Freire, imprevistos e gastos no crédito, como nos casos de Beatriz e Andréa, são alguns dos principais motivos para o endividamento do baiano. “Nessas situações, famílias e pessoas acabam se endividando porque se depararam com situações emergenciais, por alguma razão não tinham reserva de emergência, e acabaram usando o único recurso que tinham, que são os créditos”, explica.

Por outro lado, há também quem se enrole com os boletos porque já entrou no clima de fim de ano e está antecipando os gastos de Natal e Ano Novo. O fiscal operacional Lucas Santos, 25, é uma dessas pessoas, que afirma que o 13º é só uma forma de amenizar as dívidas feitas na reta final do ano. “O 13º dá uma aliviada, mas não muito, porque é presente, ceia, muitas coisas que acrescem na fatura do cartão”, aponta.

Com planos definidos para o pagamento que vai receber, o conferente Alessandro Sousa, 45, já conta com o recebimento da segunda parcela para conseguir comprar presentes de Natal. “Essa primeira parcela é só para pagar dívidas de cartão e cheque especial. A gente gasta mais um pouco nessa época e o 13º muitas vezes é a tábua de salvação de todos nós, porque já sabemos que temos esse valor como certo, então dá pra fazer até uma dívida adiantada”, brinca.

Saiba como usar o 13º salário para quitar dívidas

Análise e planejamento. Esses são os primeiros passos para saber como aproveitar o 13º salário para quitar pendências. De acordo com o economista Edisio Freire, é essencial, em primeiro lugar, entender com qual tipo de dívida se está lidando e como é possível pagar. Feito isso, o momento é de avaliar se é possível destinar o valor para mais de uma pendência.

No caso de haver dívidas de cartão de crédito, empréstimo ou cheque especial, o economista aconselha a quitar todas ou pelo menos uma delas, uma vez que isso elimina a continuidade do pagamento de juros. “Se for possível usar parte do 13º para isso é muito bom, porque a pessoa vai conseguir aliviar um pouco dessa despesa mês a mês e entrar em 2023 com a estrutura de gastos bem mais afinada”, destaca.

Contudo, se a parcela do empréstimo está acomodada no orçamento, ela não deve ser encarada como um endividamento, mas como um compromisso. Dessa forma, se há outras prioridades, como despesas escolares dos filhos e impostos, é recomendado que o uso do 13º seja destinado a elas.

Com dívidas quitadas e com a saúde de crédito em dia, é possível usar o 13º para as despesas de final de ano, mas também é importante deixar uma reserva para comprar um bem ou fazer uma viagem desejada no futuro. Para isso, Ferreira aconselha planejar desde já o que fazer com o 13º de 2023 e até mesmo o de 2024.

“Essa é uma forma de construir melhores atitudes do ponto de vista financeiro, mas isso só é possível se planejar agora, com as atitudes que é preciso ter ao longo do ano para que ao final do ano seja possível estar financeiramente equilibrado”, salienta.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo