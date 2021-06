Sem Neymar, Brasil fica só no empate com Equador na Copa América

Depois de dez vitórias consecutivas, o Brasil voltou a tropeçar. Na noite deste domingo (27), a seleção empatou em 1x1 com o Equador, no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 5ª rodada do Grupo B da Copa América. Com vários jogadores poupados, a seleção abriu o placar com Éder Militão no primeiro tempo, mas fez segunda etapa abaixo e Mena deixou tudo igual.

O resultado fez cair o 100% de aproveitamento da equipe canarinha, mas não mudou em nada em termos de tabela. O Brasil já estava classificado para as quartas de final e com a liderança do Grupo B garantida. Agora, aguarda a definição do adversário para o duelo das quartas de final, na sexta-feira (2), no Engenhão, no Rio de Janeiro.

O rival será Uruguai ou Chile. Se a Celeste vencer ou empatar com o Paraguai nesta segunda-feira (28), às 21h, escapa do clássico. Bolívia e Argentina medem forças no mesmo dia e horário.

Com o Brasil classificado, aliás, o técnico Tite aproveitou para fazer mais testes na seleção. Foram dez mudanças em relação ao jogo anterior. Dos titulares, só o zagueiro Marquinhos permaneceu no time, sendo o capitão. Únicos jogadores titulares nos três jogos anteriores do Brasil, Neymar, Danilo e Fred foram substituídos por Firmino, Emerson e Douglas Luiz, respectivamente. O volante do Aston Villa, aliás, fez sua estreia na Copa América.

Mesmo com todas as mudanças, a seleção se mostrou superior no primeiro tempo, e quase não foi ameaçada pelo Equador. Paquetá entrou em campo ligado e, aos 13, soltou uma bomba no meio do gol. Pouco depois, deu lindo passe para Gabigol, em lance defendido por Galíndez. Aos 26, o meia do Lyon chegou finalizando com muito perigo.

O placar foi aberto aos 36 minutos. Cebolinha cobrou falta no miolo da área, Militão subiu mais que os marcadores e cabeceou no ângulo de Galíndez. Foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa da seleção brasileira, em 13 jogos.

O Equador voltou para o segundo tempo pressionando, e conseguiu chegar ao empate aos sete minutos. Após um cruzamento, a bola ficou viva na área e Valencia desviou de cabeça. Mena entrou nas costas da defesa brasileira e finalizou, sem dar chances para Alisson.

A La Tri seguiu melhor na etapa, e continuou indo para cima do Brasil. Aos 34, deu um susto, quando Estupiñán cobrou falta direto para o gol, mas Alisson jogou pela linha de fundo. Antes, os canarinhos chegaram a ter bom momento com Vini Jr, que recebeu cruzamento de Paquetá e finalizou de carrinho, mas errou a direção. O empate persistiu e a partida terminou no 1x1.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1x1 Equador - 5ª rodada do grupo B da Copa América

Brasil: Alisson, Emerson, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi (Danilo); Fabinho, Douglas Luiz (Casemiro) e Lucas Paquetá (Everton Ribeiro); Everton (Richarlison), Firmino (Vini Jr.) e Gabigol. Técnico Tite.

Equador: Galíndez, Angelo Preciado, Arboleda, Hincapié e Diego Palacios (Plata); Jhegson Méndez, Moisés Caicedo (Mena), Alan Franco e Estupiñán; Enner Valencia (Campana) e Ayrton Preciado (Pineida). Técnico: Gustavo Alfaro.

Estádio: Olímpico, em Goiânia

Gols: Éder Militão, aos 36 minutos do primeiro tempo; Mena, aos 7 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Estupiñán, do Equador;

Arbitragem: Roberto Tobar, auxiliado por Christian Schiemann e Claudio Rios (trio do Chile).