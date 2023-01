Sem Neymar, FIFA 23 anuncia Time do Ano com apenas um brasileiro

A EA Sports revelou, nesta quinta-feira (19), os jogadores da seleção do ano (TOTY) do FIFA 23. Entre os nomes, há apenas um brasileiro: o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. O grupo foi escolhido por voto popular, no site do jogo. Ao todo, 101 atletas concorriam às onze vagas no esquadrão ideal.

Além de Militão, outros nove brasileiros estavam no páreo: Alisson, Ederson, Bremer, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Gabriel Jesus, Neymar e Vini Jr.

As chosen by you.



Presenting the #FIFA23 Team of the Year ????#TOTY pic.twitter.com/xGfMKsJCUP — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 19, 2023

Lionel Messi é o único vencedor da Copa do Mundo do Catar que aparece no TOTY. Ele é destaque da equipe na votação, com 98 de overall. A França, vice-campeã, têm três jogadores: o lateral Theo Hernández, do Milan, e os atacantes Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do PSG.

Outros destaques da Copa também estão presentes no TOTY: Achraf Hakimi, de Marrocos, na lateral-direita, e Luka Modrić, terceiro colocado com a Croácia, e Jude Bellingham, da Inglaterra, no meio-campo.

O goleiro Courtois, vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e o meia, Kevin De Bruyne, do Manchester City, são os representantes da Bélgica. O zagueiro holandês, Virgil Van Dijk, fecha a lista do FIFA 23.

Os atacantes vão estar disponíveis nos packs nos dias 20 e 21 de janeiro, seguidos pelos meio-campistas, nos dias 22 e 23 janeiro, e dos defensores e do goleiro, de 24 a 25 de janeiro. A escalação completa da TOTY estará disponível apenas a partir de 26 de janeiro.

Além da seleção, a EA Sports também anunciou o "12º jogador". Entre os três jogadores escolhidos pelo público, estão dois representantes do Manchester City - Erling Haaland (Noruega) e João Cancelo (Portugal) - e um do Real Madrid, Federico Valverde (Uruguai).

Veja o Team of the Year do FIFA 23: