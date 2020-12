Sem Neymar, Fifa anuncia finalistas do prêmio “The Best” de 2020

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (11) os finalistas do prêmio “The Best” de 2020, dado ao melhor jogador de futebol do mundo no ano escolhido pela organização. Os nomes indicados são o português Cristiano Ronaldo, da Juventus (ITA), o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique (ALE) e o argentino Lionel Messi, do Barcelona (ESP).

Considerado por muitos como um dos candidatos ao prêmio, o brasileiro Neymar Jr., do Paris St-Germain (FRA), acabou ficando de fora da lista tríplice. Esta é a primeira vez que Lewandowski chega às finais de premiação, enquanto Cristiano Ronaldo e Messi possuem, respectivamente, cinco e seis premiações de melhor jogador do mundo em seus currículos, dominando as premiações individuais para jogadores na última década.

Apesar do domínio da dupla luso-argentina, o favorito nas casas de apostas para levar para casa o prêmio é Lewandowski, centroavante polonês do Bayern de Munique. O atleta de 32 anos foi um dos principais destaques do clube bávaro na conquista da Bundesliga, o campeonato alemão, e da Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do continente europeu. Na temporada 2019-20, “Lewa” marcou 55 gols, junto de outros já marcados na atual temporada.