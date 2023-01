Sem Neymar, jornal inglês lista os 10 melhores jogadores de 2022

O jornal inglês The Guardian divulgou, nesta sexta-feira (27), uma lista com os dez melhores jogadores do mundo em 2022. O primeiro lugar é do astro Lionel Messi, campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Vini Jr é o melhor colocado entre os brasileiros, com o 8º lugar.

Camisa 10 da Seleção, Neymar aparece na 12ª posição. Parte da lista, aliás, já havia sido anunciada na quinta-feira (26), com 90 jogadores entre os 100 melhores do mundo. Apenas o top 10 foi apresentado nesta sexta.

"Uma coisa é certa: ninguém mais duvida de Vinícius. Elétrico, disposto a enfrentar qualquer um, foco de tanto ataque do Real Madrid, sua quarta temporada no Bernabéu terminou com 22 gols, 20 assistências, mais dribles que ninguém e o gol da vitória na final da Liga dos Campeões, tudo antes de seu 22º aniversário", diz o jornal sobre Vini Jr.

Além do jogador do Real Madrid e de Neymar, aparecem no ranking outros 12 brasileiros: Casemiro (15º), Alisson (34º), Ederson (54º), Richarlison (61º), Gabriel Jesus (62º), Marquinhos (65º), Militão (67º), Thiago Silva (75º), Fabinho (77º), Bruno Guimarães (90º), Rodrygo (93º) e Gabigol (99º).

A lista traz apenas dois jogadores que atuam no Brasil, ambos do Flamengo. Além de Gabigol, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta figura no ranking, na 92ª segunda posição.

Eleito o melhor jogador, Messi termina no topo do top 100 do The Guardian pela sexta vez. "Depois de uma temporada 2021/22 em baixa, a primeira pelo PSG, ninguém sabia direito o que esperar de Messi na Copa. Mas ele voltou do verão europeu cuspindo fogo. Fez gols e deu assistências no Campeonato Francês e, na Copa do Mundo no Catar, levou a Argentina à glória pela primeira vez desde 1986", diz o jornal.

O pódio também traz o atacante Kylian Mbappé, companheiro do argentino no Paris Saint-Germain, e Karim Benzema, do Real Madrid. Já Cristiano Ronaldo apareceu apenas na 51ª colocação.

O top 10 do The Guardian:

Lionel Messi (Argentina e PSG) Kylian Mbappé (França e PSG) Karim Benzema (França e Real Madrid) Erling Haaland (Noruega e Manchester City) Luka Modric (Croácia e Real Madrid) Kevin De Bruyne (Bélgica e Manchester City) Robert Lewandowski (Polônia e Barcelona) Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid) Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid) Mohamed Salah (Egito e Liverpool)

Veja todos brasileiros da lista dos 100 melhores: