Sem o Harmonia, Xanddy começa seu Carnaval com samba

Muita harmonia e com samba de roda. Assim Xanddy começou o seu primeiro Carnaval sem a banda que o consagrou. O Harmonia do Samba teve seu final anunciado em setembro do ano passado. A maioria da banda segue com o vocalista, excetuando o baterista Roque Cezar, que entrou em litígio judicial após um racha com Mestre Bimba e Xanddy.

Todo de amarelo e com look cheio de brilho, Xanddynho anunciou logo de cara que a saída seria regada a samba de roda. O bloco Daquele Jeito estreou no Carnaval 2023 na Barra e deu a sorte de pegar um visual incrível do Farol em sua saída.





