Sem presos, SSP desmonta acampamentos golpistas na Bahia

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) desmontou todos os acampamentos de bolsonaristas antidemocráticos nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Alagoinhas, na tarde desta segunda-feira (9), durante ação simultânea em cumprimento a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com início às 14h, o processo de desmonte dos acampamentos não contou com presos ou necessidade coerção das pessoas instaladas no locais. Por volta de 16h30, a ação já havia sido concluída em todas as três cidades.

Em Salvador, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Choque, do Bepe, do Águia e da 2ª Companhia Independente (CIPM), coordenadas pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar, ficaram encarregadas pelo desmonte dos acampamentos e dispersão dos bolsonaristas concentrados em frente ao Comando da 6ª Região Militar do Exército, o Quartel da Mouraria.

Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

O comandante da CPE, Coronel Paulo Muniz, avaliou a operação e afirmou que não seria permitida a permanência de nenhuma estrutura ou manifestante. "A linha de ação é de forma negociável. Assim, estabelecemos um contato. Os contatos iniciais surtiram efeito, [mas] não será permitida a permanência de nenhuma estrutura nem de qualquer manifestante. Após toda a evacuação da área, será mantido o policiamento e preservação do local. Em contato com o Comando da 6ª Região Militar, haverá um avanço de preservação da área inerente ao patrimônio do Exército Brasileiro", reiterou.

Seis toldos, cadeiras, banheiros químicos e isopores, que davam suporte aos radicais de extrema direita, foram removidos do local. Às 17h30, o estacionamento do quartel já estava cercado com grades e o policiamento ainda estava no local. Apenas cinco bolsonaristas restaram em frente ao quartel.