Sem principais titulares, Vitória está pronto para o Brasil de Pelotas

Wallace, Guilherme Rend, Fernando Neto, Thiago Lopes, Léo Ceará. Por motivos diferentes, os principais titulares do Vitória não estarão em campo contra o Brasil de Pelotas no último jogo da Série B do Brasileiro, sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Bento Freitas. Como o rubro-negro já não corre mais risco de rebaixamento, eles e outros jogadores ficaram fora da lista de relacionados, que conta com 20 nomes, oito deles de atletas revelados na base.

São eles: Os goleiros Yuri e Lucas Arcanjo, o zagueiro Matheus Moraes, o lateral Pedrinho; os meias Eduardo e Gabriel Santiago e os atacantes Ruan Nascimento e Samuel. Outro jovem talento à disposição é o meia Matheus Tenório. Apesar de ter passagem pela base do Vitória, ele se profissionalizou no Santa Rita, de Alagoas, em 2017.

Titulares no triunfo por 1x0 contra o Botafogo-SP, terça-feira (26), no Barradão, o goleiro César, o zagueiro Wallace, o volante Lucas Cândido, o meia Thiago Lopes e o centroavante Léo Ceará foram liberados mais cedo, assim como o lateral Léo, que ficou no banco.

O meia Fernando Neto, que também começou jogando, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, bem como o meia Marcelinho e o atacante Mateusinho, que entraram no decorrer do jogo. Outro que iniciou dentro das quatro linhas e não estará presente é o volante Guilherme Rend, que lesionou a coxa.

O contrato do atacante Ewandro se encerrou na quarta-feira (27) e ele também já se despediu da Toca do Leão. Recuperado de lesão, Ronaldo está em fase final de transição. O volante Matheus Frizzo e o atacante Vico, que se recuperam de covid-19, também estão fora.

Um possível time titular contra o Brasil de Pelotas é: Yuri, Van, Matheus Moraes, Maurício Ramos e Leocovick; Gerson Magrão, Matheus Tenório, Gabriel Santago e Eduardo; Alisson Farias e Júnior Viçosa.

O grupo finalizou a preparação para a partida contra o Brasil de Pelotas na manhã desta quinta-feira (28) e viaja para Porto Alegre às 14h. À noite, segue para a cidade de Pelotas, local do jogo.

Confira os 20 jogadores relacionados para o jogo contra o Brasil de Pelotas:

GOLEIROS: Yuri e Lucas Arcanjo;

LATERAIS: Van, Pedrinho, Leocovick, Rafael Carioca, Jonathan Bocão e Leandro Silva;

ZAGUEIROS: Matheus Moraes, João Victor e Maurício Ramos;

VOLANTES: Gerson Magrão e Matheus Tenório;

MEIAS: Eduardo, Gabriel Santiago e Soares;

ATACANTES: Alisson Farias, Júnior Viçosa, Ruan Nascimento e Samuel.