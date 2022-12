Sem psicólogo, seleção brasileira faz 'terapia coletiva' após derrota

A expectativa para ganhar a Copa do Mundo foi grande para a seleção brasileira, mas o time acabou perdendo no mata-mata. O ex-técnico do grupo, Tite, saiu para o vestuário arrasado com mais uma derrota, visivelmente abatido com toda a situação.

A CBF, sem psicólogo desde 2014, estaria analisando a possibilidade de retornar com o profissional em tempos de jogos, segundo o colunista Cosme Rimoli, do R7.

Com a chegada do novo técnico, que ainda não há confirmações se será Jorge Jesus, Luís Castro ou Abel Ferreira, a seleção brasileira vai receber o treinador e também o psicólogo para cuidar da mente dos jogadores e comissão técnica.

Nas redes sociais, alguns jogadores compartilharam as tristezas. Éverton Ribeiro foi o único a falar publicamente sobre a derrota. "São momentos difíceis, a gente tenta se confortar com palavras, mas é difícil, foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso, essa ferida vai ficar aberta por um bom tempo", disse.

Neymar, que saiu do Catar em um jatinho particular, comentou nas redes sociais sobre a vivência com o técnico Tite durante os oito anos em que esteve à frente da seleção.

"Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom, mas como pessoa você é MUITO MELHOR! Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim… Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o senhor nos deu", escreveu.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)