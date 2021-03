Sem receber salários há 9 meses, médicos do Vitória são desligados

Todos os médicos do Vitória foram demitidos nesta quinta-feira (4). Os profissionais estavam sem receber salários há nove meses e não foram informados do motivo da demissão.

"Não houve qualquer comunicado oficial por escrito da instituição. Não sei o que motivou", afirmou, ao CORREIO, um dos ex-funcionários do clube, que preferiu não se identificar. Segundo o médico, desde o início da gestão Paulo Carneiro, os salários não eram pagos em dia.

Segundo a apuração do CORREIO, o Vitória vai adotar um novo modelo no departamento médico, que terá apenas um profissional fixo. Para atuar nas partidas, o clube contratará freelancers, que serão remunerados por diária.

O rubro-negro foi procurado pelo CORREIO, mas, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que não comentaria assuntos internos.

Em 2019, os profissionais tiveram redução salarial e passaram a receber vencimentos na modalidade de pessoa jurídica. Em novembro do ano passado, após 10 meses sem os vencimentos, decidiram que não viajariam mais com a delegação rubro-negra para jogos fora de casa.

Alguns dias depois, uma reunião do Conselho Deliberativo do Vitória aprovou um adiantamento de R$ 3 milhões, que seria utilizado para pagara salários atrasados a atletas, funcionários e prestadores de serviço, bem como engargos trabalhistas. Esse dinheiro era proveniente de um bônus no valor total de R$ 30 milhões que o Leão tinha direito por assinar um contrato de transmissão de jogos em 2014.

De acordo com o ex-médico do clube, apenas uma parte dos salários atrasados foi paga.

Os seguintes profissionais integravam o departamento médico do Vitória: José Olímpio Azevedo, Wilson Vasconcelos, Rodrigo Vasco da Gama, Luís Filipe Fernandes, Marcelo Cortês e Marcelo Midlej Reis.