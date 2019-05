Sem reposição, Bahia zera estoque de 24 medicamentos na rede pública

A rede pública de saúde da Bahia está com o estoque zerado de 24 tipos de medicamentos, alguns deles usados no tratamento contra a HIV/Aids, tuberculose e Alzheimer, e outros 19 estão em quantidade para durar até 45 dias.

A situação, segundo informou nesta sexta-feira (10) a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), ocorre por falta de reposição por parte do Ministério da Saúde, que diz estar mantendo “esforços para regularizar o abastecimento”.

Os medicamentos, em sua maioria, são de alto custo no mercado comum, como o Abatacepte 125mg (R$ 2.154,50 a caixa), usado no combate à artrite reumatoide, ou o Desatinibe 100 mg (R$5.449), para leucemia mieloide crônica.

Na lista dos medicamentos zerados (veja abaixo) estão ainda os que são usados para o tratamento de pessoas com Hanseníase, Hepatite, Parkinson, Esclerose Múltipla, Tecidos Transplantados, dentre outros.

“Infelizmente, a maioria dos medicamentos não possuem substituto, nem solução de abastecimento imediata”, afirma a Sesab em um comunicado que informa ainda que já fez notificações ao Ministério da Saúde sobre o problema, o último em 22 de abril.

Os medicamentos são comprados pelo ministério de modo centralizado e distribuídos para estados e municípios. Sobre medicamentos que devem durar até 45 dias no estoque, não foi informado pela Sesab onde eles podem ser encontrados.

O caso, segundo a Sesab, já foi levado ao Ministério Público Federal (MPF), que ficou de enviar comunicado ao CORREIO informando providências sobre o assunto, mas isso não ocorreu até a publicação desta reportagem.

De acordo com o Ministério da Saúde, desde janeiro são realizadas ações para regularizar a situação, mas diz que “muitos processos não foram iniciados no tempo devido e, por isso, as entregas estão ocorrendo de modo intempestivo”.

Contudo, não informou se o caso acima se referia também à Bahia, onde “a distribuição dos medicamentos Infliximabe 10mg/ml, Tacrolimo 1mg, Trastuzumabe 150mg, Micofenolato de Mofetila 500mg e Micofenolato de Sódio, e do Imatinibe 100 mg e Imatinibe 400 mg já está regularizada”.

Sobre os outros medicamentos, diz o ministério, “a expectativa é de assinatura dos contratos de compra para regularização do abastecimento de grande parte dos fármacos ainda no mês de maio”.

O Ministério da Saúde diz ainda que “está adotando uma série de medidas para evitar que essa situação aconteça novamente”. Entre elas está a ampliação dos processos licitatórios de compra para abastecimento de, no mínimo, um ano.

Antes, muitos processos eram para abastecimento de 3 a 4 meses. Medidas emergenciais estão sendo adotadas para garantir o abastecimento imediato, como remanejamento de estoques e antecipação da entrega por laboratórios contratados. As informações e dificuldades relacionadas aos processos de compra estão sendo compartilhadas com o Tribunal de Contas da União (TCU) e demais órgãos de controle, segundo informou o ministério.

Lista dos medicamentos que faltam

ABATACEPTE 125MG/ML SOL INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA

DASATINIBE 100 MG COMPRIMIDO

DASATINIBE 20 MG COMPRIMIDO

DEFERASIROX 500 MG, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL

ENTECAVIR, 0,5 MG, COMPRIMIDO

ETANERCEPTE, 50 MG, PÓ LIOFILO INJETÁVEL + DILUENTE EM SERINGA PREENCHIDA COM 1 ML

EVEROLIMO 1MG COMPRIMIDO

IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G

PRAMIPEXOL DICLORIDRATO 0,125 MG COMPRIMIDO

PRAMIPEXOL DICLORIDRATO 0,25 MG COMPRIMIDO

PRAMIPEXOL DICLORIDRATO 1 MG COMPRIMIDO

RITUXIMAB 500 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 50 ML

RIVASTIGMINA HIDROGENOTARTARATO 18 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO

RIVASTIGMINA HIDROGENOTARTARATO 9 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO

NATALIZUMABE, 20 MG/ML , SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 15ML.

QUETIAPINA FUMARATO 100 MG COMPRIMIDO

GALANTAMINA, HIDROBROMETO, 24MG

DONEPEZILA CLORIDRATO DE 5 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO

TACROLIMO 5MG CAPSULA

TOPRANAVIR Cápsulas 250mg-Frasco c/ 120 capsulas

ZIDOVUDINA Solução Oral l10mg/ml- Frasco c/ 200ml

RIFAMPICINA 300+150MG + DAPSONA 50MG PB INFANTIL

PIRAZINAMIDA 30mg/ml

INSULINA HUMANA REGULAR, SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML, Frasco com 10ML





Medicamentos cujo estoque acaba em 45 dias:

BETAINTERFERONA, 1A, 44 MCG/ML (12.000.000 UI) , SOLUCAO INJETÁVEL , SERINGA PREENCHIDA 0,5 ML

METOTREXATO, SOLUCAO INJETÁVEL 50MG F.A

IMIGLUCERASE 400UI AMPOLA

ALFA/ERITROPOETINA, HUMANA RECOMBINANTE 10.000UI INJETÁVEL

TALIGLUCERASE ALFA 200UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL

MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO

ABATACEPT 250MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + KIT DE INFUSÃO

OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO

SEVELAMER CLORIDRATO 800 MG COMPRIMIDO

ZIPRASIDONA, 40 MG, CAPSULA

TACROLIMO 1 MG CÁPSULA

BETAINTERFERONA 1B 9.600.000 UI AMPOLA

DARUNAVIR COMPRIMIDO 150MG-FRASCO C/ 240 COMPRIMIDOS

DARUNAVIR COMPRIMIDO. 75MG-FRASCO C/ 480 COMPRIMIDOS

EFAVIRENZ SOLUÇÃO ORAL 30MG/ML-FRASCO C/ 180ML

ENFUVIRTIDA PÓ LIÓFILO INJETÁVEL 90MG/ML - FRASCO-AMPOLA 90MG

ETRAVIRINA COMPRIMIDO 100MG-FRASCO C/ 120 COMPRIMIDOS

ETRAVIRINA COMPRIMIDO 200MG-FRASCO C/ 60 COMPRIMIDOS

RALTEGRAVIR COMPRIMIDO 100MG-FRASCO C/ 60 COMPRIMIDOS