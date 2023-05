Sem sexo durante puerpério de Viih Tube, Eliezer é criticado nas redes sociais

O influenciador e ex-BBB Eliezer apareceu nos stories do Instagram para reclamar das críticas que tem sofrido. O famoso, anteriormente, abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores e, em um dos questionamentos, foi perguntado se já tinha feito relações sexuais com Viih Tube após o nascimento da pequena Lua Di Felice.

Eliezer respondeu que não, mas acabou sendo criticado demais pelos homens, alegando que o ex-BBB não seria "homem suficiente" ou "frouxo" por ter que esperar a fase do puerpério da companheira.

Sem pensar duas vezes, o pai da menina resolveu expor sua opinião e que está dando total apoio à Viih Tube, que não pensa em ter relações sexuais tão cedo, já que a maior preocupação é cuidar da menina.

O que eu mais vejo são homens que se esquivam de assuntos relacionados a gravidez (...) E não gente, a gravidez é dos dois! O que resulta em uma sociedade de homens que não sabem o que é puerpério, resguardo, respeito... Eu vejo no meu direct mulheres que relatam abusos dentro de casa. Os homens, os maridos forçando suas esposas a quebrarem o resguardo", disse.

O ex-confinado do BBB ainda revelou que há um índice muito grande de homens que traem as esposas no puerpério.

É uma fase de transição tanto física, tanto hormonal, quanto psicológica também (...) Então o que uma mulher precisa nessa fase? Não é um cara cobrando ela sexo o tempo todo. Ela precisa de um parceiro, e respeitar esse tempo da sua mulher não te torna menos homem, não te torna fraco, não te torna frouxo", finalizou.