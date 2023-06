Sem show em Salvador, fãs de Taylor Swift entram em briga com cambistas

A "loirinha", apelido que Taylor Swift ganhou dos brasileiros, não vai passar por Salvador ou nenhuma outra capital do Nordeste, apenas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Mas, mesmo com apenas dois shows confirmados, a venda dos ingressos gerou uma confusão, ansiedade e deu até polícia nas filas das bilheterias. Muitos cambistas que estavam esperando a abertura das vendas, ameaçaram os fãs e os PMs tiveram de intervir.

Do lado de fora do Allianz Parque, em São Paulo, e Nilton Santos (Engenhão), no Rio, os fãs ficaram acampados para conseguir comprar logo na abertura da bilheteria os ingressos caríssimos para ver a cantora internacional ainda este ano.

No entanto, diversos cambistas conseguiram burlar o sistema da organização dos fãs e furaram as filas nas duas únicas capitais confirmadas para o "The Eras Tour". O caos acabou se estabelecendo horas antes da venda dos ingressos.

Nas redes sociais, diversos fãs publicaram vídeos e relatos de trocas de ofensas, xingamentos, cambistas ameaçando fãs com barras de ferro, até agressões entre os homens que furaram as filas e a polícia. Os agentes conseguiram levar alguns para a delegacia.

