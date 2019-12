Sem surpresas, Flamengo divulga os 23 inscritos no Mundial

O Flamengo divulgou os 23 jogadores que disputarão o Mundial de Clubes, no Catar. A lista não tem surpresa, e o técnico Jorge Jesus terá à disposição todos os principais atletas do elenco, já que ninguém está machucado.

Os jogadores inscritos para o Mundial de Clubes Fifa. #CRF pic.twitter.com/DjDwbAjZfB — Flamengo (@Flamengo) December 4, 2019

O Mundial começa no dia 11, porém a estreia flamenguista é apenas no dia 17, direto na semifinal, contra o vencedor do confronto entre Al Hilal (Arábia Saudita) e Espérance (Tunísia). Se o time brasileiro avançar, jogará a final no dia 21. Em caso de derrota, a decisão de 3º lugar é na mesma data.

O Flamengo busca o segundo título mundial de sua história. O outro foi conquistado em 1981, pela geração Zico, com vitória de 3x0 sobre o Liverpool na final. Coincidentemente, a equipe inglesa também disputa a competição neste ano. Estreia na outra semifinal, no dia 18, contra Monterrey (México), Al-Sadd (Catar) ou Hienghène (Nova Caledônia).

Confira a lista do Flamengo:

Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista;

Laterais: Rafinha, Rodinei, Filipe Luís e Renê;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Pablo Marí, Rhodolfo e Thuler;

Volantes: Willian Arão, Gerson e Piris da Motta;

Meias: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego e Reinier;

Atacantes: Gabriel, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e Berrío;