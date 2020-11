Sem tempo para se recuperar de lesão, Neymar é desconvocado da seleção brasileira

Neymar está desconvocado da seleção brasileira. Após quatro dias de tratamentos na Granja Comary, em Teresópolis, o departamento médico constatou nesta quinta-feira que não haveria tempo hábil para recuperação do jogador antes da partida contra o Uruguai, na terça-feira (17), válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.



O astro do Paris Saint-Germain se apresentou à seleção ainda em fase de tratamento de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda sofrida em jogo da Liga dos Campeões da Europa. Havia expectativa de que ele evoluísse a tempo de enfrentar o Uruguai, o que não se confirmou.



Neymar chegou a fazer sessões de fisioterapia de manhã, à tarde e à noite, juntamente com corridas leves em volta dos gramados e exercícios de mobilidade, para tentar estar à disposição de Tite



"O jogador se apresentou na segunda-feira e, desde então, foi submetido a um trabalho intensivo de fisioterapia. Ele apresentou boa evolução, mas não suficiente para que estivesse disponível para o jogo contra o Uruguai", explicou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.



"Hoje, ao chegarmos em São Paulo, nós já tínhamos um exame programado de ultrassonografia para acompanharmos a resposta da sua cicatrização da sua lesão e esse exame confirmou que está havendo uma evolução, mas que o jogador não está pronto para jogar", completou.



Sem poder contar com Neymar, e também Philippe Coutinho, cortado em virtude de um problema muscular na coxa esquerda, Tite vai escalar o trio de ataque com Richarlison, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Éverton Ribeiro será o substituto do meio-campista do Barcelona.



O Brasil entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar a Venezuela, às 21h30, no Morumbi. Quatro dias depois, em Montevidéu, os comandados de Tite fazem sua última partida do ano contra o Uruguai, no Estádio Centenário, às 20 horas (Brasília).