Sem três jogadores, Brasil treina na Granja Comary sob neblina

A seleção brasileira treinou na tarde desta terça-feira (29), na Granja Comary, em Teresópolis, de olho no jogo contra o Chile, pelas quartas de final da Copa América. A atividade não teve a presença de três jogadores em campo: Léo Ortiz, Éder Militão e Renan Lodi.

Os dois zagueiros ficaram na academia realizando trabalho regenerativo. Léo Ortiz foi um dos titulares do Red Bull Bragantino na noite de segunda-feira (28), na vitória sobre o Atlético-GO por 1x0, pelo Brasileirão, e se apresentou à seleção nesta terça. Já Militão foi titular em três dos quatro jogos do Brasil na Copa América e apresentou desgaste muscular.

Já Renan Lodi seguiu fazendo tratamento médico. O lateral-esquerdo ainda se recupera de uma pancada na região da bacia sofrida no empate contra o Equador, no domingo (27). Ele é dúvida para a partida contra o Chile e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Sob a forte neblina de Teresópolis, o técnico Tite dividiu os 18 jogadores de linha disponíveis em dois times de nove, para um trabalho técnico com foco na posse de bola, em campo reduzido.

Os grupos não tinham divisão de titulares de reservas. Estiveram sem colete: Weverton, Émerson, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Roberto Firmino; Éverton Cebolinha, Vini Júnior e Neymar. Já a equipe com colete foi formada por: Ederson, Danilo, Thiago Silva e Casemiro; Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Gabigol e Richarlison.

Depois, os jogadores mais desgastados fisicamente foram para a parte interna do centro de treinamento, enquanto os atletas que foram poupados do duelo contra o Equador seguiram em campo. Essa segunda parte do treino envolveu trabalhos técnicos específicos para atacantes e defensores, como finalizações e jogadas aéreas.

Por fim, Tite ainda comandou uma atividade de bolas aéreas, mas esta parte não foi exibida pela CBF TV.

A seleção brasileira volta aos treinamentos nesta quarta-feira (30), pela tarde, mais uma vez na Granja Comary. O jogo contra o Chile será na sexta-feira (2), às 21h, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.