Sem vacina, meia recebe ultimato: 'Ou toma a dose ou vai embora'

A nova regra da CBF, que exige vacinação dos jogadores contra covid-19, está causando desfalques na Copa do Nordeste. É o caso do Altos, rival do Atlético de Alagoinhas, que confirmou que o meia Willian Júnior não poderá ser relacionado para o jogo. A partida será no domingo (23), às 16h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

A revelação sobre o atleta não ter completado o esquema de vacinação foi revelada pelo presidente do clube, Warton Lacerda. Segundo ele, Willian Júnior recebeu um ultimato. Para permanecer na equipe, terá que se vacinar.

"O Altos tem o controle muito forte disso (vacinação). Foram apresentados dois jogadores para gente, que um tinha tomado uma dose e outro nenhuma dose. O questionei, e ele tentou [se explicar]. Disse: ‘não meu amigo, não justifica, ou você toma a dose ou você vai embora’. Ele tomou a primeira dose, em dezembro. O outro jogador tomou a segunda dose", disse Warton, em entrevista à Clube News FM.

"Então, vamos ter um desfalque nesse jogo contra o Atlético-BA porque um jogador nosso só tomou uma dose e não dá tempo do intervalo para tomar a segunda, e vai ficar em saia-justa", completou.

Nesta sexta-feira (21), a CBF anunciou que será obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19 em todos os torneios que organiza - como o próprio Nordestão, além do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Outro time que terá elenco desfalcado na Copa do Nordeste por falta de vacina é o CSA. Cinco jogadores, que não tiveram seus nomes revelados, devem ficar de fora da estreia da equipe na competição por esse motivo. O jogo será contra o Sousa, no próximo domingo (23), às 18h, no Estádio Marizão.

Presidente do CSA, Omar Coelho revelou que está está tentando reverter essa exigência da CBF. Segundo o dirigente, é preciso um 'tempo de adequação' para a regra.

"Já estamos em contato com o presidente [da Federação Alagoana de Futebol] Felipe Feijó, com o vice-presidente [da CBF] Gustavo Feijó, eles têm o mesmo entendimento e estão todos tentando rever. Falamos também com a Liga do Nordeste e todos acham inaceitável essa exigência imediata", disse, em entrevista ao site ge/AL.

"Como é que a CBF estabelece uma regra sem dar um tempo de adequação. O CSA já joga domingo. A gente espera que o bom senso prevaleça e que a CBF reveja essa conduta", completou.

Para Omar, o exame negativo para covid-19 deveria ser o suficiente. "Se o jogador está testado (negativo), por que não jogar? Agora se (a CBF) quer estabelecer as duas vacinações, quer dar eficácia à vacinação, estabeleça um prazo razoável para que todo mundo faça isso".