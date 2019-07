Sem vencer há sete jogos, Bahia terá sequência pesada pela frente

Se na semana passada apenas uma luz estava acesa no Fazendão em sinal de alerta para o momento do Bahia no Brasileirão, agora essa mesma luz está piscando e fazendo muito barulho.

O empate em 0x0 com a Chapecoense, na rodada passada, manteve o tricolor em um jejum incômodo na Série A. Já são cinco partidas sem que o Esquadrão saiba o que é vencer na competição. Na temporada, a seca é maior: sete jogos, contanto os duelos pelas quartas Copa do Brasil.

A última vez que o tricolor ganhou foi no dia 1º de junho, antes da pausa para a Copa América, quando bateu o Grêmio por 1x0, em Pituaçu. O Bahia não passava por momento tão ruim em relação aos resultados desde 2017. Entre junho e julho daquele ano, o Esquadrão também ficou sete jogos sem vencer pelo Brasileiro.

A sequência só foi quebrada com o triunfo sobre a Ponte Preta, por 3x0, em Campinas. Renê Júnior e Rodrigão, duas vezes, marcaram os gols.



Só pedreira

Apesar do momento delicado, o retrospecto ruim não se refletiu em perdas significativas na tabela. O Bahia está a quatro pontos do G6 e sete da zona de rebaixamento.

Para voltar aos trilhos e colocar as coisas no lugar, o Esquadrão vai ter a semana livre para se preparar. Mas os dois próximos compromissos serão verdadeiras pedreiras, já que o time pega Flamengo e Palmeiras, donos dos maiores orçamentos do futebol brasileiro.

Primeiro adversário na sequência, no próximo domingo, às 16h, na Fonte Nova, o time carioca entra em campo amanhã, pela Libertadores, contra o Emelec, e vai ter que superar o desgaste.

Contra o Bahia, o técnico Jorge Jesus tem os desfalques do atacante Gabriel, suspenso, do meia Diego, machucado, e do zagueiro Léo Duarte, vendido ao Milan. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, lesionados, são dúvidas.



O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda-feira (29) o elenco tricolor ganhou folga os jogadores se reapresentam na manhã dessa terça-feira (30), quando inciam a preparaçã para o duelo contra o Flamengo.