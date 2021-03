Sem Wallace, Van e Vico, Vitória está pronto para o Ba-Vi do Baiano

O torcedor rubro-negro verá um Vitória com novidades ao acompanhar as emoções do Ba-Vi do Campeonato Baiano, quarta-feira (17), às 18h, em Pituaçu. Titulares nos seis jogos disputados pelo Leão na temporada 2021, Wallace, Van e Vico serão poupados do clássico válido pela 5ª rodada do estadual. Conforme apurou a reportagem do CORREIO, os nomes deles não constam na lista de 23 jogadores relacionados para o duelo.

Recém-contratado, o zagueiro Marcelo Alves, 23 anos, pode estrear no lugar de Wallace, mas o prata da casa Mateus Moraes também aparece na briga pela vaga. O lateral direito Raul Prata vai vestir a camisa vermelha e preta pela primeira vez. O lugar de Vico será ocupado por Ygor Catatau, que entrou no decorrer dos dois últimos jogos e dessa vez escutará o apito inicial de dentro das quatro linhas.

Após vencer o Ba-Vi da Copa do Nordeste por 1x0, no Barradão, no último sábado (13), o Vitória deve entrar em campo para o clássico do estadual com Lucas Arcanjo, Raul Prata, João Victor, Marcelo Alves (Mateus Moraes) e Pedrinho (Roberto); Gabriel Bispo, João Pedro e Gabriel Santiago; Ygor Catatau, Samuel e David.

O elenco rubro-negro finalizou a preparação para o Ba-Vi do estadual na manhã desta terça-feira (16), na Toca do Leão. O meia Eduardo, com dor lombar, e o volante Fernando Neto, lesionado na coxa direita, seguem realizando tratamento médico.