Sem Zé Hugo, Vitória se reapresenta e já viaja hoje para Florianópolis

O atacante Zé Hugo vai desfalcar o Vitória pelo segundo jogo consecutivo. Com uma inflamação no dente, o atacante ficou fora do confronto com o CRB e também não estará à disposição do técnico Léo Condé para a partida contra o Avaí, sábado (27), às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O elenco rubro-negro não teve muito tempo para curtir a vitória por 1x0 contra a equipe alagoana, comemorada na noite de quarta-feira (24), no Barradão. Os jogadores se reapresentaram na Toca do Leão nesta manhã e já viajam para a capital catarinense no início da tarde.

Além de Zé Hugo, o Vitória também segue sem poder contar com o meia Giovanni Augusto, que se recupera de uma lesão na panturrilha.

Com 18 pontos, o Leão lidera a Série B do Brasileiro. Adversário desta 9ª rodada, o Avaí é o porteiro da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com os mesmos sete pontos da Ponte Preta, que abre o grupo de degola.