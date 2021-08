Semana Boca de Brasa celebra a Potência Criativa das Quebradas

A produção cultural das periferias de Salvador tem uma força e uma diversidade que é reconhecida em todo o mundo. Por tamanha riqueza, a Prefeitura, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), promove em seus espaços culturais a Semana Criativa Boca de Brasa, com o tema a Potência das Quebradas. A partir desta quarta (11) - e até domingo (15) -, uma programação virtual e presencial reúne os resultados dos projetos contemplados pelos Edital Espaços Culturais Boca de Brasa e Edital de Ocupação e Dinamização dos Espaços Culturais. O acesso do público é gratuito.

Com objetivo de explorar toda sua diversidade e potência criativa, além de criar espaços de difusão para as produções artísticas e culturais das quebradas de Salvador, o projeto acontece em cinco espaços culturais administrados pela FGM: Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras, Espaço Cultural Boca de Brasa CEU de Valéria, Café Teatro Nilda Spencer (Barroquinha), Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre), Casa do Benin (Pelourinho).

A programação se divide em dois momentos. Sempre às 17h, acontece o momento Boca Livre que é uma roda de conversas sobre temas que evidenciam a potência das quebradas, como criatividade, empreendedorismo, culinária afetiva e sustentável, o poder do audiovisual e da atuação em rede.

O Boca Livre vai reunir convidados especiais a exemplo da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos e do diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Franklin Gomes, além de José Eduardo (Acervo da Laje), Márcio Lima (CUFA Bahia), Inah Irenam (EPA), Elivan Nascimento (Noix Coletivo) Ivana Magalhaes (Quintal Sensorial), Jorge Washington e Daiana Lima (Culinária Musical), Cecília Silva e Isabella Moreira (Coletivo Gastrocultural), Dalton Soares (Panela de Bairro / TV Bahia), Marize Urbano (Coletivo Periférico de Cinema), Daniele Souza (Coletivo Saturnema), e dos representantes dos projetos contemplados.

No segundo momento, sempre às 19h, acontece sempre uma atividade artístico-cultural, incluindo apresentação de espetáculos de teatro, dança, stand-up comedy, música, exibição de filmes, entre outras linguagens. Culminando no domingo (13,) com a realização de um Palco Aberto Especial com a participação de vários artistas das comunidades contempladas. Acontece ainda no sábado (12) uma edição especial do Culinária Musical comandado pelo afrochef Jorge Washington.

A programação prevê ainda uma palhinha das atividades formativas que aconteceram ao longo do ano, com as Aulas do Boca de Brasa, sempre a partir de 09h. Serão exibidas aulas virtuais de Canto (Coletivizando Cajazeiras), Teatro de Cordel (Olhar 360), Dança (Remonta), Dança (Casa do Sol), Circo (Circo Picolino), Percussão (Quabales).

Os projetos que participam da Semana Boca de Brasa são: Casa do Sol (Cajazeiras V), Circo Picolino (Pituaçu), Muncab (Centro Antigo), Quabales (Nordeste de Amaralina), Casa do Benin e Café Nilda Spencer (Centro Antigo) e os Espaços Culturais Boca de Brasa - Subúrbio 360 (Vista Alegre), CEU de Valéria (Lagoa da Paixão) e Cajazeiras (Cajazeiras X).

A programação será realizada em formato híbrido. O público poderá conferir presencialmente as atividades, dos locais onde acontecerão as transmissões ou acompanhar remotamente pelo canal do Youtube do Boca de Brasa.

PROGRAMAÇÃO:

QUARTA (11)

17h - Abertura. Participação da Vice-Prefeita, Ana Paula Matos, do Presidente da FGM, Fernando Guerreiro, do Gerente de Equipamentos Culturais da FGM, Chicco Assis, do Produtor Cultural, George Vladimir e do Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), Tony Teófilo.

Boca Livre: A Potência Criativa das Quebradas. Convidados: Ana Paula Matos (Vice-prefeita), Franklin Gomes (SEMDEC), José Eduardo (Acervo da Lage), Marcio Lima (CUFA), Inah Irenam (EPA). Mediação: George Vladimir (Boca de Brasa)

Intervenções Artísticas: Empretecidas, Dudu Nery, Vitor Tito e alunos do Boca de Brasa Casa do Sol)

Local: Boca de Brasa Cajazeiras

19h - Boca de Brasa Apresenta - Noite de Stand Up Comedy com Aline França, Ivan Santos, Raoni Beta e Samuel Belmonte.

Local: Boca de Brasa Cajazeiras

QUINTA (12)

17h - Boca Livre: A Potência Empreendedora das Quebradas.Convidados: Franklin Gomes (Diretor SEMDEC), Elivan Nascimento (Noix Coletivo)

Mediação: Ivana Magalhães (Quintal Sensorial)

Local: Boca de Brasa CEU de Valéria (Lagoa da Paixão)

19h - Boca de Brasa Apresenta

SEXTA (13)

17h - Boca Livre: A Potência da Culinária - Afeto e Sustentabilidade - Convidados: Jorge Washington, Cecília Silva e Isabella Moreira. Mediação: Dalton Soares (Panela de Bairro / TV Bahia)

Local: Café Nilda Spencer (Barroquinha)

19h - Boca de Brasa Apresenta: Espetáculo “REMONTANDO” (Poesia nem sempre é poesia) - Boca de Brasa Remonta

Apresentação - Fabrício Cumming; Artista convidado: Bruno Barroso.

SÁBADO (14)

9h - Aulas Online do Boca de Brasa - Canto (Coletivizando Cajazeiras); Teatro de Cordel (Olhar 360); Dança Zumba (Remonta); Empoderamento femino, corpo e dança (Casa do Sol)

12h - Culinária Musical Especial - Afrochef Jorge Washington, Samba Quinteto, Andrea Moraes e Mestre Timbó

Local: Casa do Benin

17h - Boca Livre: A Potência do Audiovisual das Quebradas. Convidados: Marize Urbano (Coletivo Periférico de Cinema) e Daniele Souza (Coletivo Saturnema). Mediação: Lecco França (MUNCAB).

Local: Boca de Brasa Cajazeiras

19h - Cineclube Boca de Brasa. Filme: Sonoplástia (Marize Urbano)

Local: Boca de Brasa Cajazeiras

DOMINGO (15)

9h - Aulas Online do Boca de Brasa - Arrumadinho de Bacalhau e Requeijão de Castanha (Culinária Musical), Carré de Cordeiro (Alimento da Alma) Circo (Circo Picolino), Percussão (Quabales)

17h - Boca Livre: A Potência da Rede Boca de Brasa. Convidados:- Conceição do Amor Divino (Casa do Sol), Jean Cardoso (Quabales), Robson Mol (Circo Picolino), Jamile Coelho (Muncab), Fernanda Paquelet (Coletivizando Cajazeiras), Fabrício Cumming (Remonta) e Fernando Marinho (Olhar 360).

Mediação: Fernando Guerreiro (Presidente da FGM)

Local: Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre)

19h - Palco Aberto Boca de Brasa - Mostra Final.

Apresentação: Carol Alves e Fabrício Cumming.

Local: Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre)