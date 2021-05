Semana de Museus começa hoje e terá live, vídeos, bate-papos e mostras

Começa nesta segunda a 19ª Semana de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), que segue até domingo, com as participações do Museu de Arte da Bahia (MAB), Palacete das Artes, Centro Cultural Solar Ferrão, Museu Tempostal, Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica - localizados em Salvador/BA -, Parque Histórico Castro Alves (Cabaceiras do Paraguaçu/BA) e Museu do Recolhimento dos Humildes (Santo Amaro/BA). As atividades acontecem no Instagram @museusdabahia (depois também disponível no canal LabDimus no YouTube).

A Semana festeja o Dia Internacional dos Museus (18/05) promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Neste ano, a temática lançada pelo IBRAM foi O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar. Para esta celebração, as instituições programaram exibição de vídeos, lives, exposições especiais e roteiros de visitação.

O Museu Tempostal, por exemplo, tem vídeos produzidos em parceria com o historiador Daniel Rebouças: O Colecionismo e o Museu Tempostal; Ladeira do Pelourinho – Identidade de uma Cidade; O Bonde no Tempostal – Andar e se Mover por Salvador; Imagens do Centenário de Salvador – Roteiros de Memória.



O vídeos do Centro Cultural Solar Ferrão tem breves relatos de parceiros que falam sobre a experiência de participar das atividades que a instituição realizou em 2020, já na pandemia. Priscila Almeida, Veronice da Prata, Adriana Santana e Ana Alice Costa são as convidadas.

Fátima Soledade, coordenadora do Solar Ferrão, diz que, durante a pandemia, os museus aprenderam a explorar melhor as redes sociais, que antes eram usadas basciamente para divulgar as atividades presenciais realizadas pelas instituições. "Passamos a usar as redes com uma programação intensa. No começo, foi difícil, por causa das dificuldades impostas pela tecnologia. Mas, aos poucos, fomos realizando lives, oficinas, bate-papos e levamos entretenimento ao público".

Na programação do Palacete das Artes o público poderá conferir uma reprise da exposição POP/Bienais do artista Sante Scaldaferri, realizada originalmente em 2012 A exposição marca também os cinco anos do falecimento do artista.

O diretor geral do IPAC, João Carlos de Oliveira, resume esta edição da Semana de Museus: "Nesta programação, temas ligados à história e ao patrimônio de Salvador estarão presentes, assim como sustentabilidade, homenagens a artistas, debates que vão da relação da infância a terceira idade com os museus, além de exposições fotográficas e vídeos educativos. Essa é a nossa missão. Sempre estar conectado com as causas da sociedade".

Programação Dimus:

Parque Histórico Castro Alves

17/05, 10h – Sopa de Letras: projeto de incentivo à leitura da biblioteca do PHCA. Vídeo da contação da história “Castro Alves”, de Myriam Fraga e Angelo Bonito (Coleção Crianças Famosas).

19/05, 15h – Vídeo bate papo “Navegando na história das Cabaceiras”, com o professor Hugo Passos.

20/05, 15h – Exposição virtual “Navegando sobre as vagas da contemporaneidade II”.

21/05, 18h – Vídeo do Sarau no Parque - declamação de “Navio Negreiro” do poeta Castro Alves, por Bruno Sena.

22/05, 10h – Projeto Baú de Memórias. Vídeo ensinando a fazer leques decorativos. E uma breve história do acervo de leques e dos usos culturais.



Museu Tempostal

Série de vídeos “Museu Tempostal: olhares sobre a cidade de Salvador”, produzidos pelo historiador Daniel Rebouças.

17/05 - 15h - Vídeo 1: O colecionismo e o Museu Tempostal.

19/05, 10h - Vídeo 2: Ladeira do Pelourinho – identidade de uma cidade.

21/05, 10h - Vídeo 3: O bonde no Tempostal – andar e se mover por Salvador.

23/05, 15h - Vídeo 4: Imagens do centenário de Salvador – roteiros de memória.

Museu Udo Knoff

Roteiro de visitação “Udo e a cidade”.

17/05, 18h – Vídeo “A fundação de Salvador”, com o professor Sávio Roz.

18/05, 10h – Vídeo da visitação aos azulejos do Centro Histórico, com o professor Estácio Fernandes.

19/05, 18h – Vídeo “Aterramento da Cidade Baixa”, com o professor Sávio Roz.

23/05, 18h – Vídeo “Dor e alegria na cidade da Bahia”, com o professor Sávio Roz.



Centro Cultural Solar Ferrão

18/05, 15h – Vídeo depoimento de Priscila Almeida (Associação de Economiários Aposentados e Pensionistas – AEA/BA) contando sobre a parceria no projeto “Vida em movimento: geração do amanhã”.

21/05, 15h – Vídeo com o depoimento de Veronice da Prata, uma das participantes das oficinas virtuais realizadas em parceria com a AEA-BA em 2020.

22/05, 15h – Vídeo com o depoimento da educadora Adriana Santana sobre a experiência vivenciada pelo Colégio Estadual Azevedo Fernandes e o Centro Cultural Solar Ferrão/LabDimus.

23/05, 10h – Vídeo com depoimento da professora Ana Alice Costa, participante das oficinas virtuais do projeto ArteCriando 2020 nas redes sociais Dimus/Ipac.



Museu do Recolhimento dos Humildes:

Série de vídeos com dicas de manutenção e limpeza de obras de arte em casa. Com Yara Chamusca, conservadora e restauradora Dimus/Ipac.

18/05, 18h – Vídeo 1: limpeza de objetos em madeira.



20/05, 18h - Vídeo 2: limpeza de objetos em gesso.



22/05, 18h - Vídeo 3: limpeza de telas, quadros, técnicas em papel, acrílica, óleo, técnicas mistas.



Programação Palacete das Artes:

Na página do youtube.com/museupalacetedasartes e no Instagram @palacetedasartes.

De 17 a 23/05 - #tbt da Exposição POP/Bienais do artista Sante Scaldaferri. No Instagram @palacetedasartes.

Dia 17/05 - Vídeo sobre arte e sustentabilidade, produzido pela artista plástica Lula Cicala. Na página do youtube.com/museupalacetedasartes.

Dia 18/05 - Projeto Saúde nos Museus, vídeo do grupo de teatro “Os Insênicos”, composta por atores usuários do serviço de saúde mental Caps. Na página do youtube.com/museupalacetedasartes.

Dia 19/05, às 14h - Live “Conectando gerações” com Poliana Bicalho, coordenadora artístico pedagógica do Festival de Arte para Infância e Juventude – PETIZ e Renata Berenstein, mestre em Artes Cênicas (Ufba) e diretora artística do grupo teatral Os Insênicos. No Instagram @palacetedasartes.

Dia 20/05, às 17h - Vídeo com Raimundo Chagas sobre conexão entre cinema e museus e a experiência do projeto "Cinema no Palacete", coordenado por ele. Na página do youtube.com/museupalacetedasartes.

Dia 22, às 14h - A pesquisadora Mariana Caribé falará sobre “Museus conectados com infância: o Palacete das Artes como um quintal urbano para as crianças de Salvador”. No Instagram @palacetedasartes.

Dia 23/05, das 8h30 às 9h30 - Projeto Amanhecer com Yoga especial, coordenado pela professora Carla Dantas. No Instagram @palacetedasartes.



Programação MAB:

Divulgação no Instagram MAB.

17/05 - Apresentação em vídeo, com mediação em cordel da abertura da exposição "Revisitando Modos de Ver e de Entender a Arte". A mostra procura desenvolver a percepção estabelecendo as diferenças entre o olhar e o ver, e os conceitos de técnica, estilo e conteúdo.

18/05 às 16h - Palestra virtual com a museóloga Heloisa Helena: Museus fazem bem à saúde.

20/05 às 17h - Live com Simone Trindade, com o tema: Museus reinventados e conectados.