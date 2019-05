Semana de Museus começa nesta segunda (13) com programação gratuita

A família que atravessa o sertão em busca de água, o cenário cheio de cactos, o vaqueiro e outros personagens da vida sertaneja estão em destaque na 17ª na Semana Nacional de Museus. Com o tema A Cultura do Sertão da Bahia nos Museus do Ipac, o evento gratuito começa nesta segunda-feira (13) e segue até domingo (19), em diferentes museus de Salvador, para comemorar ao Dia Internacional de Museus (18 de maio).

A programação inclui visitas mediadas, palestras, oficinas de pintura, rodas de conversa, exibição de filmes e exposições. A abertura oficial da Semana de Museus acontece amanhã, às 14h, no Museu Udo Knoff, no Pelourinho, com a abertura da mostra Memória da Cerâmica: Saberes e Sabores de Irará, com fotos de Lucy Anunciação e telas de João Martins.

Exposição Canudos: Cultura em Movimento, de Evandro Teixeira (Foto: Evandro Teixeira/Divulgação)

Na sequência, o grupo Poemusik puxa um cortejo até o Museu Tempostal, onde, às 15h, será aberta a exposição Canudos: Tradições e Cultura em Movimento, com imagens do acervo de Flávio de Barros e dos fotógrafos Antônio Olavo, Evandro Teixeira e Lequinho. Por fim, às 16h, o grupo segue para o Centro Cultural Solar Ferrão onde é aberta a mostra Retalhos do Sertão, do artista plástico Eduardo Lima.

Além da programação que começa nesta terça, a Semana de Museus conta com a reabertura da exposição Imagens dos Vaqueiros da Bahia, nesta segunda, às 18h, no Museu de Arte da Bahia. As fotos de Elias Mascarenhas e Lázaro Menezes, podem ser vistas de amanhã a sexta, das 13h às 19h, e no sábado e domingo, das 14h às 18h.

Serviço

Quando: De segunda-feira (13) a domingo (19)

Onde: Museu Udo Knoff, Museu Tempostal, Solar Ferrão, Museu de Arte Moderna da Bahia, Museu de Arte da Bahia, Palacete das Artes

Entrada gratuita

Exposicao Retalhos do Sertao, de Eduardo Lima (Foto: Divulgação)

PROGRAMAÇÃO:

SHOPPING PIEDADE

De 15 a 31/5

Exposição sobre os museus do Ipac.

PALACETE DAS ARTES (Graça)

14/5

18h: Lançamento do livro 'O Mistério do Arco-Íris, do artista baiano Ângelo Roberto, nos jardins do Palacete.

De 14 a 17/5

Exposições do acervo de Mário Cravo Jr.: 'Día de los Muertos en México'.

16/5

17h: Palestra: 'Cangaço... fenômeno, crime e arte', ministrada pelo geólogo e historiador Rubens Antônio.

16h: Exibição de vídeos documentários sobre o Cangaço, na Sala de Cinema do museu.

19/5

9h às 10h30: Projeto Yoga para crianças, coordenado por Danièle Machat.

8h às 13h: Homenagem ao Mês das Mães - Projeto FloresSer Integração e Desenvolvimento com Dança Circular, auto maquiagem e dança do ventre; além de yoga, massagem facial relaxante e quick massage.

MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA (MAM)

Exposição de Adriana Varejão – por uma retórica canibal | Até 15 de junho.

MUSEU DE ARTE DA BAHIA (Corredor da Vitória)

13/5

18h: Abertura da exposição 'Imagens dos Vaqueiros da Bahia', com fotografias do acervo do IPAC, produzidas pelos fotógrafos Elias Mascarenhas e Lázaro Menezes. A mostra estará aberta ao público até domingo (19/5).

14/5

14h: Palestra com o antropólogo Washington Queiróz para falar sobre 'Imagens dos Vaqueiros da Bahia'.

MUSEU UDO KNOFF DE AZULEJARIA E CERÂMICA (Pelourinho)

14/5

14h: Abertura da Mostra Cultural: Saberes e Sabores de Irará, com exposição de cerâmica tradicional, fotografias de Lucy Anunciação, telas de João Martins e apresentação do grupo Poemusik. Duração: três meses.

16/5

9h às 11h: Oficina de Pintura em Azulejo com Estampa de Cordel.

17/5

14h às 16h: Oficina de Mosaico.

MUSEU TEMPOSTAL (Pelourinho)

14/5

15h: Abertura da exposição 'Canudos: Cultura em Movimento'. De 14/5 a 31/5.

15/5 a 31/5

14h às 17h: Exibição dos filmes 'Três Vezes Canudos: a biografia de uma cidade'; 'Paixão e Guerra no Sertão de Canudos' e 'Vaqueiros Canudos'; 'Paixão e guerra nos sertões de Canudos' e 'Um sino dobra em Canudos'.

CENTRO CULTURAL SOLAR FERRÃO (Pelourinho)

14/5

16h: Abertura da exposição 'Retalhos do Sertão', do artista plástico baiano Eduardo Lima (em cartaz até 15/6).

15/5

9h às 11h: Oficina de Estamparia em Ecobags. Inscrições através do e-mail: gt.educativoferrao@gmail.com e do telefone: (71) 3116-6743.