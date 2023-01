Semana deve ser de tempo nublado na capital; veja previsão para os primeiros dias do ano

Passados os festejos de fim de ano, a primeira semana de 2023 reserva para os soteropolitanos tempo nublado. Ao longo da semana, a presença da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que tem potencial de provocar pancadas de chuva sobre a cidade, e um sistema de Baixa Pressão sobre o continente manterão a nebulosidade alta com chuvas sobre a região de Salvador, conforme aponta a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Em dezembro, o volume de chuvas registrou recorde na média histórica. Ao longo do mês choveu 72,2 mm, 113,88% acima do esperado para o mês (normal climatológica) que é de 63,4mm, segundo dados da estação de referência de Ondina-INMET.

As causas para tanta chuva, além da transição da primavera para o verão, são atribuídas a vários sistemas meteorológicos que atuaram causando chuvas, entre os quais a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Os maiores acumulados de chuvas foram registrados nas estações pluviométricas de Castelo Branco (96,0 mm), Engenho Velho de Brotas (89,2mm) e Centro (88,9mm).

Confira a previsão para a semana

A previsão para terça-feira (3) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas. A possibilidade de chuva é de 70%.

Na quarta-feira (4), o tempo contará com céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, que têm probabilidade de 40% de cair.

Entre quinta-feira (5) e sexta-feira (6), a probabilidade de chuva atinge os 70% novamente. A previsão para estes dias é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

No sábado (7) e domingo (8), o céu estará parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas. A probabilidade de chuva é de 60%.

As temperaturas deverão variar entre 23º (mínima) a 30º (máxima) entre terça-feira quarta-feira, com ventos de até 26 km/h. Na sexta-feira, a temperatura deve variar entre 24º e 29º, com ventos que chegam até 18 km/h. No sábado, a temperatura varia entre 25º e 29º, com veentos de até 20 km/h. Por fim, no domingo, a temperatura pode ter variação de 24º a 28º, com ventos de até 22 km/h.

As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).