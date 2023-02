Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10, com filme pra todos os gostos

Tá com vontade de ver aquele filme do Oscar, mas faltou dinheiro? Quer matar as saudades do clássico Titanic, que está completando 25 anos, mas o orçamento apertou? A criançada está em seu pé para ver aquela animação e você não aguenta mais recusar? Então, é bom aproveitar a Semana do Cinema, que está de volta em três redes, com ingressos a R$ 10 desta quinta-feira (9) até a próxima terça-feira (14).

Assim como na primeira edição, realizada em setembro do ano passado, participam os complexos dos grupos UCI, Cinemark e Cinépolis. No total, são 20 filmes com ingressos promocionais. E o melhor: o lanchinho, que costuma pesar muito no orçamento, também está mais acessível. Em todos os cinemas, o combo com dois refrigerantes de 500 ml e uma pipoca média fica por R$ 30.

Romantismo e nostalgia

Muito antes de os filmes de super-heróis dominarem as listas das maiores bilheterias, o casal Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) assumiu o topo do ranking, há 25 anos, numa bela - e trágica - história de amor, contada em Titanic, em 1998, com direção de James Cameron. A história, certamente, você já está cansado de saber, mas vai aí: em 1912, a bordo de um enorme navio de turismo, um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam. Embora esteja noiva de um arrogante ricaço, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor.

Titanic chegou aos cinemas dos EUA em 19 de dezembro de 1997 e, no Brasil, um mês depois, em 16 de janeiro. Em cifras, é, ainda hoje, a terceira maior bilheteria mundial, tendo arrecadado US$ 2,2 bilhões. Atualmente, só perde para Vingadores - Ultimato (2019) e o líder Avatar, dirigido por... James Cameron!

Números

O épico romântico de 3h15 min de duração foi o primeiro longa a arrecadar mais de US$ 1 bilhão. Na época, chegou a incríveis US$ 1,8 bi. Passou a barreira dos dois bilhões quando voltou aos cinemas em 2012, em versão 3D. No Oscar, foi arrasador e conquistou 11 prêmios, incluindo alguns dos mais importantes, como melhor filme e diretor, além de diversas categorias técnicas, como fotografia, edição, e direção de arte.

Mas, se você está de olho no presente e tem mais interesse no Oscar deste ano, aproveite a chance para assistir a três filmes que estão em cartaz e concorrem ao prêmio de melhor filme: Os Banshees de Inisherin, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo - recordista do ano, com 11 indicações - e Avatar: O Caminho da Água.

Crianças

E, se você quer levar a criançada para curtir um cineminha, também tem bastante opção, incluindo três animações mais voltadas para os menorezinhos: Gato de Botas 2 - O Último Pedido; O Grande Mauricinho e Rock Dog - Uma Batida Animal. Vale ficar especialmente atento também a Perlimps, que é dirigido pelo brasileiro Alê Abreu, o mesmo de O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar de melhor animação em 2016. Mas esta talvez seja indicada para quem já passou dos 12 ou 13 anos. E os adultos também devem curtir.

Mas se o seu negócio é sentir medo na sala escura, tem também algumas produções de suspense e terror em cartaz. M. Night Shyamalan, um especialista em filmes que sempre guardam uma reviravolta, está de volta em Batem à Porta.

O filme do diretor de O Sexto Sentido conta a história de uma família que é tomada como refém em uma cabana e os invasores dizem que têm uma visão misteriosa. Por isso, eles forçam os sequestrados a tomarem uma decisão inimaginável: um sacrifício para evitar o apocalipse iminente.

Tem também um terror mais explícito, pra quem prefere imagens mais chocantes e momentos arrepiantes, como Pearl. A história antecede a trama de X: A Marca da Morte, que foi exibido em 2022, e mostra como a jovem se tornou a assassina que o público conheceu no ano passado.