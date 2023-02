Semana do Cinema traz ingressos a R$ 10 para filmes como Avatar, M3GAN e Gato de Botas

Entre a próxima quinta-feira (9) e o dia 14, ocorrerá a Semana do Cinema, com ingressos promocionais a R$ 10 para assistir filmes. Em Salvador, redes como o Cinemark, UCI e Cinepolis participam da ação. Entre os filmes que estarão disponíveis constam longas como Avatar 2: O Caminho da Água, Gato de Botas 2 e M3GAN.

Algumas redes adotarão regras diferentes para a compra de ingressos. A UCI, por exemplo, vai oferecer ingressos em sessões de salas IMAX e Xplus pelo valor promocional, enquanto o Cinemark o fará apenas em sessões 2D. A maioria também promete baixar o preço da pipoca durante o período entre 9 e 14 de fevereiro.

A campanha Semana do Cinema é idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex). Na primeira edição brasileira da “Semana do Cinema”, realizada entre os dias 15 e 21 de setembro de 2022, houve um crescimento de 296% no público e 127% na renda, de acordo com levantamento da Comscore. Ao todo, mais de 3,3 milhões de espectadores se envolveram na campanha.

A iniciativa segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, a magia da experiência cinematográfica, como já é tradicional nos Estados Unidos com o National Cinema Day, e na Espanha, com a La Fiesta del Cine.