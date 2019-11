Semana do pré-sal começa com recorde aos 109 mil pontos do Ibovespa

Mesmo com uma valorização de 23% no ano, o Ibovespa abriu a semana em alta e novo recorde histórico. Na máxima intraday, superou os 109 mil pontos pela primeira vez. A valorização encontra motivos internos e externos.

No mercado global, o tom positivo deve-se a alguns fatores, entre eles a notícia de que as negociações entre Estados Unidos e China deram um passo à frente. O secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, declarou esperar que um acordo comercial seja concluído este mês. Ele também disse que licenças para que companhias americanas vendam peças à gigante tecnológica chinesa Huawei virão "muito em breve".

Na cena doméstica, a semana traz várias motivações para mais valorização do índice. Uma delas é o anúncio das medidas do governo federal, previsto para amanhã, que contempla reforma administrativa, pacto federativo e mudanças no regime fiscal ao Congresso Nacional.

Outro motivo é o leilão da cessão onerosa do pré-sal, marcado para a quarta-feira, dia 6, e que tem a perspectiva de arrecadar R$ 106 bilhões. A semana também tem a divulgação de balanços corporativos importantes. Itaú Unibanco e Marcopolo serão conhecidos hoje após o fechamento do mercado.

A BB Seguridade divulgou resultado hoje cedo: lucro líquido ajustado de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre, um aumento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, também revelou mais cedo seu resultado: lucro líquido de R$ 965 milhões no terceiro trimestre, queda de 69,6% na comparação anual.

Outra notícia divulgada no período da manhã é habilitação pelo governo chinês de sete plantas frigoríficas de Santa Catarina, que poderão exportar miúdos de suínos para o país asiático. A notícia foi dada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tuitou: "As exportações já podem ter início imediato".

Às 10h44, o Ibovespa subia 0,83% aos 109.096 pontos. A ON da Petrobras subia 1,62%. A ON da vale avançava 2,29%. Na máxima até o momento, o principal indicador da Bolsa brasileira marcou 109.352 pontos em alta de 1,07%.

A partir de hoje, a sessão de negócios na B3 ganha novo horário de fechamento. No segmento Bovespa, a negociação será encerrada às 18 horas. No segmento BM&F, às 18h15. Por conta desse mudança temporária, não haverá after-market.

A alteração ocorre por causa do fim do horário de verão nos Estados Unidos. O início dos negócios no mercado à vista continua sendo às 10 horas.