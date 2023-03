Semana do Voluntariado 2023 reúne instituições filantrópicas no Vieira

A edição 2023 da Semana do Voluntariado, realizado pelo Colégio Antônio Vieira, será promovido a partir da próxima terça-feira (14), seguindo até a quarta (16). Com tema “Voluntariado contra a fome e pela paz no mundo”, a ação este ano alinha-se à Campanha da Fraternidade (“Fraternidade e Fome”), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Estão previstas arrecadação de alimentos não perecíveis na comunidade escolar e apresentações de projetos pelas instituições filantrópicas. Oito instituições de assistência a pessoas em vulnerabilidade social farão apresentações sobre seus trabalhos para estudantes, professores e colaboradores do Vieira, expondo também produtos de artesanato, em estandes, visando arrecadar recursos com a venda dos itens.

- Associação Clara Amizade;

- Capdever:

- Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida Padre Ezequiel Ramin (Capdever);

- Fundação Hemoba

- GSH: Grupo de Sangue e Hemoterapia;

- Instituto dos Cegos;

- ONG Abraço a Microcefalia;

- Projeto Levanta-te e Anda;

- Creche Flor-de-lis

Os estandes das organizações serão instalados no Pátio Aquarela, no Vieirinha (para alunos do Ensino Fundamental). Já os postos de coleta dos donativos (alimentos e roupas em bom estado) estarão instalados também no Pátio Centenário (alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio) e no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que fica no estacionamento do Vieirão. Além de alimentos, roupas em bom estado também poderão ser doadas.

A programação prevê ainda apresentações sobre os projetos, nos salões e auditórios, com a participação de estudantes que integram o Voluntariado do Vieira. Está prevista também uma exposição do Hemoba, em sessão exclusiva para colaboradores, destacando a importância da doação de sangue.