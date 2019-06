'Semana mais assustadora de toda a minha vida', diz Luciano Huck

Ao abrir o Caldeirão do Huck deste sábado (29), na Globo/TV Bahia, Luciano Huck falou sobre o susto que passou na última semana com o acidente do filho Benício, de 11 anos, fruto do casamento com Angélica. "Essa foi a semana mais difícil, mais intensa, mais assustadora de toda a minha vida", disse o apresentador.

O filho do meio do casal caiu e bateu a cabeça enquanto praticava wakeboard em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no final de semana passado. Benício sofreu um traumatismo cranioencefálico, passou por uma cirurgia e teve alta do hospital na terça-feira (25).

Para servir de alerta, Huck compartilhou a tomografia do crânio de Benício, na qual é possível ver um afundamento craniano. "Beni estava sem capacete. Deus foi muito generoso com a gente", disse Huck. Após admitir que seu filho não fazia uso do equipamento de segurança, o apresentador ressaltou a importância do capacete.

"Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama. Por favor, levem este conselho a sério. Capacete para tudo; na terra ou na água. Bicicleta, skate, patinete, wakeboard, esqui, rolimã, patins. Tudo com capacete. A linha entre a felicidade a tragédia é muito tênue", completou.

"Nosso filho foi socorrido depois de sofrer um acidente sério, graças a Deus, aos médicos, a todas as orações de vocês. Mas nós demos sorte. E não dá pra contar com a sorte sempre", declarou.