Semana Santa: Tempo de espera para embarcar no ferry chega a três horas

O tempo de embarque no ferry-boat para os moradores de Salvador que desejam passar o feriado de Páscoa fora da capital é de pelo menos três horas. Segundo o fluxo registrado no Filômetro da Internacional Travessias (ITS) - que administra o modal -, o movimento registrado até às 21h11, desta quinta-feira (06), é considerado intenso.

Apesar da grande movimentação, o Ferry-boat está atuando em esquema de operação especial para o feriado. A previsão da ITS quando o esquema foi divulgado na terça-feira (04), era de que tivessem seis embarcações operando, no entanto, nesta quinta-feira há apenas cinco.

Além das viagens regulares, realizadas a cada uma hora, serão abertos horários extras nos momentos de maior fluxo. De segunda a sábado, o modal funciona das 5h às 23h30. Nos domingos e feriados a operação começa às 6h. O embarque de caminhões estará suspenso das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, assim como das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.