Seminário da UFBA comemora o centenário do professor Alvaro Rubim de Pinho

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) realiza um seminário em homenagem ao professor Alvaro Rubim de Pinho, no dia 22 de fevereiro de 2022, data em que o mestre completaria 100 anos. Intitulado “Psiquiatria e suas interfaces: centenário do professor Rubim de Pinho”, o evento, organizado pela direção da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), pelo Gabinete da Reitoria da UFBA e pela família do professor, ocorrerá das 8h30 às 18h, em formato remoto, de acordo com as medidas e os protocolos de biossegurança da citada Universidade. Sua transmissão será realizada pela TV UFBA, através do seu canal no YouTube.

A programação do seminário está distribuída por quatro blocos temáticos, visando a contemplar as principais áreas de atuação do professor Rubim de Pinho. No turno matutino, será composta a mesa de abertura, com a presença do reitor João Carlos Salles, e realizada a palestra de abertura, que versará sobre a contribuição de Rubim de Pinho para a Psiquiatria no Brasil. Em seguida, uma mesa-redonda sobre Neuropsiquiatria e Saúde Mental. Já no turno vespertino, acontecerão mais duas mesas-redondas, uma delas com foco na Psiquiatria e Religião e a outra, na Psiquiatria Forense.

Antes cada mesa-redonda, serão apresentados vídeos com trechos de entrevistas de Rubim de Pinho, bem como depoimentos de pessoas, de diferentes áreas, com as quais ele conviveu. Por fim, ratificando o engajamento à prática docente e a profícua relação do professor com o ambiente acadêmico, será exibido um vídeo com a contribuição documental tanto da Bibliotheca Prof. Gonçalo Moniz (BGM), como da Biblioteca Universitária de Saúde (BUS), que foi batizada com seu nome.

O professor Alvaro Rubim de Pinho (1922-1994) foi um grande mestre da psiquiatria brasileira. Pesquisador em temas nas fronteiras de sua especialidade com as demais áreas do conhecimento, lecionou com competência distintas disciplinas na FMB/UFBA. Teve também marcante atuação na vida associativa, tendo presidido a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e a Academia de Medicina da Bahia (AMB).

PROGRAMAÇÃO:

1) Abertura

Mesa de abertura: das 8h30 às 9h

Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Prof. João Carlos Salles

Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB-UFBA) - Prof. Luís Fernando Adan

Presidente da Academia de Medicina da Bahia (AMBA) - Prof. Antônio Carlos V. Lopes

Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) - Dr. Antonio Geraldo da Silva

Presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) - Prof. César Amorim P. Neves

Presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia (APB) - Prof. Lucas Alves Pereira

Representante da Família Rubim de Pinho - Profa. Suani Rubim de Pinho.

Palestra de Abertura – das 9h às 10h15

A História da Psiquiatria no Brasil: o legado de Rubim de Pinho

Palestrante: Prof. William Dunningham (FMB-UFBA e AMBA)

Apresentador: Prof. Ronaldo Jacobina (FMB-UFBA)

2) Mesa Redonda 1: das 10h30 às 12h00

Das Teorias às Práticas em Neuropsiquiatria e Saúde Mental

Palestrantes: Prof. Naomar de Almeida Filho (ISC-UFBA), Prof. Eduardo Pondé de Sena (ICS-UFBA)

Mediador: Dr. Marcelo Veras (HUPES-UFBA)

3) Mesa Redonda 2: das 14h às 15:30h

Psiquiatria e Religião

Palestrantes: Prof. Paulo Dalgalarrondo (UNICAMP), Dr. Fabio Batista Lima (Pós-doutorando - UFBA)

Mediador: Dr. Claudio Pereira (UFBA)

4) Mesa Redonda 3: das 15h45 às 17h15

Psiquiatria Forense no Brasil: o legado de Rubim de Pinho

Palestrantes: Prof. Talvane Marins de Moraes (UNIRIO), Prof. Walmor Piccinini (Fundação Universitária Mário Martins)

Mediadora: Profa. Ivete Maria Santos Oliveira (FMB- UFBA)

5) Encerramento – das 17h30 às 18h

Vídeo composto de registros documentais do Memorial de Medicina/Bibliotheca Gonçalo Moniz e da Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Alvaro Rubim de Pinho.

Narrativas de Memórias

Exibição, no decorrer do evento, de trechos de entrevistas do Prof. Rubim de Pinho de pessoas que com ele conviveram.