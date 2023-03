Seminário de Esporte Escolar acontece nesta sexta, em Salvador

A Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE) promove nesta sexta-feira (31) um seminário das 14h às 18h na Uninassau (Rua dos Maçons, 364, Pituba), em Salvador.

O público-alvo é formado por professores, atletas, estudantes, gestores e toda a comunidade do esporte escolar da Bahia. As inscrições são gratuitas, no local, e será fornecido um certificado de 4 horas para os participantes.

O evento vai realizar uma retrospectiva do esporte escolar em 2022 e discutir o ciclo de 2023. O encontro será transmitido através do canal da FBEE no Youtube.

O conselheiro da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Aurélio Rocha, falará sobre “Retrospectiva e Perspectivas do Esporte Escolar Nacional - A CBDE como Agente do Esporte Escolar Brasileiro”.