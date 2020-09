Seminário online marca 80 anos de Antônio Torres

No próximo domingo (13) o escritor baiano Antônio Torres completa 80 anos. A data será marcada na Bahia com a realização do seminário online Narrativas e Viagens do Sertão ao Mundo: 80 Anos de Antônio Torres, que acontece de quinta-feira (10) a sábado (12), no canal no YouTube UCdw8reZpGGuo3o37uw1eSxQ?app=desktop.

Promovido pela Academia de Letras da Bahia e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), o evento reunirá vários estudiosos, do Brasil e do exterior, para debater a obra do consagrado escritor, autor de clássicos como os romances Essa Terra, Pelo Fundo da Agulha, O Cachorro e o Lobo e Meu Querido Canibal, entre vários outros.

O evento contará com mesas-redondas e sessões de comunicações sobre os romances, contos, crônicas, reportagens e relatos memorialísticos que já renderam à Torres, imortal das academias baiana e brasileira, distinções como o prestigiado Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura.

O escritor estará na abertura do evento, amanhã, às 17h, e será saudado em uma sessão especial da Academia de Letras da Bahia, com a presença de vários acadêmicos. À noite, a partir das 20h, será realizado bate-papo com leitores, sob a coordenação do Prof. Gildeci Leite (UNEB), no canal Progel/UEFS no YouTube.

No segundo dia (sexta, 11), a partir das 9h30, será realizada a Sessão de comunicações 1, sob a coordenação do prof. Adeítalo Pinho (Progel/UEFS), onde serão abordadas diversas facetas da obra do escritor, a exemplo da sua inserção na Pós-Modernidade, da memória e da fragmentação identitária e de novas experiências narrativas (ver programação). À tarde, das 14 às 16h, haverá mais duas mesas-redondas, coordenadas pelas professoras Rosana Ribeiro Patrício e Flávia Aninger (Progel/UEFS), com leituras de textos sobre a ficção e a crônica de Torres, também seguida pelo bate-papo de leitores.

A programação das mesas-redondas se prolongará no último dia (sábado, 12 ) com mais duas seções de mesas-redondas e bate-papo de leitores, finalizando, das 16h20 até as 18 horas, com uma mesa-redonda internacional, coordenada por Aleilton Fonseca (ALB/UEFS) da qual participarão representantes de Portugal, Espanha e França: a premiada escritora portuguesa Teolinda Gersão, Ascensión Rivas-Hernández (Universidad de Salamanca / España), Brigitte Thiérion (Université Sorbonne Nouvelle / France), Vânia Pinheiro Chaves (Universidade de Lisboa), Rita Olivieri-Godet (Université Rennes 2 / Institut Universitaire de France) e Dominique Stoenesco (Tradutor / França).

Mais informações pelo email Informações sobre o evento no email cursocastroalves@gmail.com e pelo telefone 3321-4308.