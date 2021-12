Seminário sobre destino de resíduos sólidos na Bahia é realizado hoje (9)

Você sabe para onde vai o lixo gerado diariamente? Saiba que a sua responsabilidade não termina quando o caminhão de coleta leva seus resíduos embora. Nesta quinta-feira (9), líderes dos setores público e privado estarão reunidos em Salvador (BA) para discutir, à luz do Novo Marco Legal do Saneamento, soluções para os principais desafios do desenvolvimento sustentável da gestão de resíduos sólidos na Bahia.

Dentre as questões a serem enfrentadas, o debate abordará a necessidade de levar os serviços de forma adequada para todos os cidadãos, sob a crescente exigência de práticas ambientalmente corretas e tecnologicamente modernas para tratamento dos resíduos e disposição final dos rejeitos, em meio à escassez generalizada dos orçamentos públicos.

Com apoio do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador, o evento faz parte de uma série de seminários organizados nos estados brasileiros para discutir o novo marco regulatório de saneamento básico, a ampliação de investimentos e a melhoria da prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos.

A organização promete reunir os principais especialistas e líderes dos setores público e privado. Eles devem debater os desafios e soluções do segmento e discutir diretivas para atração de investimentos, desenvolvimento e universalização da atividade de manejo de resíduos sólidos no estado.

Serviço

O quê: Seminário Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável da Gestão de Resíduos Sólidos no Estado da Bahia

Quando: Nesta quinta-feira (9), das 13h30 às 17h00

Onde: Hotel Fiesta – Salão Lotus | Avenida Antônio Carlos Magalhães, 711 – Itaigara – Salvador - BA