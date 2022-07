Semp TCL celebra resultados e lança maior TV do país

Apesar do resultado ruim do setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos no país nos cinco primeiros anos no Brasil, tem empresa que não tem do que reclamar. A Semp TCL teve praticamente 22% em relação ao ano passado, de acordo com Maximiliano Dominguez, Diretor de Engenharia e Produto da Semp TCL. "Desde a inaugurção da join venture entre a Semp e a TCL, crescemos dois dígitos todo anos. E não esperamos que seja diferente nesse ano, com expectativa de crescimento de 20 a 22%, mesmo tendo o mercado retraído", conta ele na Eletrolar Show, maior feira de eletroomésticos e eletroeletrônicos do país, que acontece até quinta-feira (14), em São Paulo.

Para ele, a retração sempre acontece no semestre pré-Copa, com o consumidor esperando oportunidades no na parte final do ano para adquirir novos produtos. "Nossa expectativa que é que 60% das vendas se concentrem no segundo semestre", diz.

Na Eletrolar Show, a Semp TCL apresentou algumas de suas principais apostas. "Nós estamos trazendo inúmeras inovações, desde uma TV 98 polegadas, maior do Brasil, QLED, como o nosso flagship, que é uma 8K, miniLED, com som integrado de 160W, é o melhor de tecnologia que há hoje no mundo", afirma Gonzalez. A TV deve chegar ao Brasil entre o final de agosto e o início de setembro.

Uma atração da Semp TCL é a família C835, uma categoria voltada para os gamers, com produtos como 144 hz de frequência, incluindo conteúdo itnegrado, Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS, HDR10 Plus e Imax enhanced. "São mais de 2 mil zonas de varredura, proporcionando um preto mais profundo, um conraste mais agressivo, um varredura do pantone com maior profundidade e mais similaridade com o real, tudo isso numa única TV", explica Gonzalez.

*O jornalista viajou a convite da Eletrolar Show