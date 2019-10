'Sempre tem um livro para você', defende escritora Thalita Rebouças na Flica

Uma das atrações mais aguardadas da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), a jornalista e escritora carioca Thalita Rebouças abriu os trabalhos, na manhã desta sexta-feira (25), como atração da mesa 'A Leitura Não Precisa Ser Uma Coisa Chata'.

Autora de dezenas de livros infantojuvenis, incluindo 'Fala Sério, Mãe' e 'Tudo por um Pop Star', Thalita é uma das autoras brasileiras mais populares entre o público jovem; público este que lotou o Claustro do Carmo - onde acontecem todas as mesas de debate da Flica - logo nas primeiras horas da manhã. A discussão reuniu ainda o escritor e professor baiano Saulo Dourado, com mediação do jornalista e colunista do CORREIO Ronaldo Jacobina.

"Quando você se depara com uma plateia desse tamanho, cheia de gente lá fora esperando para entrar e vendo do telão, a gente tem certeza que a leitura não é uma coisa chata. E hoje temos aqui duas pessoas que vão provar que a leitura é uma coisa boa sim, mesmo nesses tempos de imagem, em que o mito de que as pessoas não lêem ainda persiste", começou o mediador.

Com dezenas de livros, Thalita Rebouças tem 2,3 milhões de livros vendidos e é uma das autoras mais populares do país, sobretudo entre o público jovem (Foto: Divulgação)

"Estou recebendo muito carinho desde ontem, e muito feliz de estar aqui. Ano que vem faço 20 anos de carreira, e me sinto muito honrada em ter gerado em tanta gente o interesse pela leitura", comemorou Thalita Rebouças.

Durante a mesa, ela lembrou do início da carreira e do medo da família. "Hoje eu consigo entender o medo deles, porque a gente vive num país em que o hábito da leitura é ainda muito baixo se comparado a outros lugares", enfatiza. "Durante muitos anos eu pensei em desistir, nunca foi fácil viver de literatura, ainda mais aqui. Mas posso garantir que valeu a pena. Sonhar é bom, mas realizar sonho é muito melhor. Não desista!", encorajou, se direcionando ao público da plateia que tem desejo de viver da literatura.

Para a escritora, uma das sensações mais indescritíveis da carreira é quando ela vê uma fila de autógrafos uma criança de seis anos, uma adolescente de 16, e um homem de 36 com filho no colo. "É incrível pensar que todas essas gerações leram meus livros", comentou a escritora.

"Eu escrevo para o leitor, quero ser lida, gosto de tocar as pessoas, gosto quando as pessoas voltam para mim contando histórias. Por conta disso, hoje já escrevo sabendo para quem estou escrevendo. Dá sempre esse medinho, se vai vender, se as pessoas vão gostar. Quero fazer rir, fazer pensar, sem ser professoral. Quero ser amiga deles, e acho que é por isso que está dando certo" - Thalita Rebouças

Com obras direcionadas aos públicos infantil, jovem e adulto, o escritor baiano Saulo Dourado explicou que o que une todos esses diferentes leitores é ainda a boa história e a vontade de se conectar a algo. "Eu ensino a muitas turmas, do 6º ano ao EJA, e eu descobri que independente da idade, todos prestam atenção quando se tem uma história. Fui experimentando contar histórias nos livros que fui fazendo . Um dos meus livros mais recentes, Amar é Uma Conexão Discada, foi fruto de uma aula, em que contei aos meus alunos como era manter um romance à distância, com uma menina de Manaus, pela internet nos anos 2000. Acabei convidando uma das alunas para escrever a orelha do livro", lembrou.

Saulo iniciou sua fala saudando o público em Libras (Língua Brasileira de Sinais). "Lê-se de todas as formas, e de nenhuma forma é uma coisa chata.Aq ui dentro (do livro) é onde vou revisitar todo mundo de novo. Eu me considero visitando para sempre todas aquelas histórias, todas aquelas pessoas. Não é nada chato", destacou.

Durante o encontro, Thalita Rebouças se manteve conectada o tempo todo, provando que as redes são mesmo sinônimo de interação com seus leitores. "Já botei vocês nos stories", brincou, ao se declarar fã de redes sociais. Por ela, alcança públicos que não tem oportunidade de acessar presencialmente, e ainda estreita laços, a partir das histórias que cada leitor conta.

Saulo Dourado lembrou há quase quinze anos, Thalita respondeu a uma corrente de e-mail enviada por ele e pelo escritor Breno Fernandes, e que depois daquela resposta, ele se aventurou a escrever de forma mais assídua. Para ele, todos os livros e autores são encantáveis. "Só precisa que se puxe um fio. É que nem durex, basta encontrar a pontinha, pra ir puxando o rolo todo. Acho que é assim para tudo", comparou. Ele ainda lembrou como cada livro pode fazer sentido em uma época espécifica, dependendo do gosto, mas também do momento de cada pessoa.

Professor, o escritor também destacou a importância destes profissionais estarem atentos ao que cada aluno, cada turma, quer, a fim de evitar a ideia de que leitura é simplesmente uma obrigação chata. "Uma vez recebi mensagem de um professor dizendo que os alunos tinham ficado muito felizes em descobrir que estavam lendo um autor vivo, coisa que eles nunca tinham visto", riu.

Os grandes livros infantis são aqueles que transcendem esses público, falam de grandes emoções humanas. O Pequeno Príncipe não é só um livro infantol, há duas, três camadas possíveis ali - Saulo Dourado

Thalita Rebouças, que disse ter sido uma "aluna CDF" e ter tido muitos bons professores, concordou com o colega no que diz respeito ao protagonismo do professor na formação de futuros leitores e escritores. "Professor tinha que ser a profissão mais bem remunerada desse país, porque vocês educam, vocês ensinam, e fazem a gente ver a vida de uma forma muito especial. "É importantíssimo para o professor estar ligado nos seus alunos para indicar livros que façam deles pessoas mais bacanas", defendeu a escritora, que considera o livro 'Fala Sério, Professor' uma de suas melhores obras.

Ainda nesta sexta-feira (25), a escritora participa da Geração Flica, espaço voltado para discussões acerca da literatura juvenil que estreia no evento esse ano. Às 14h, Thalita conversa sobre adaptações literárias no bate-papo 'Oi, Mãe, Meu Livro Foi Parar no Cinema', com mediação de Bárbara Sá. Dentre os assuntos, seus mais recentes trabaçhos na área: "Ela Disse, Ele Disse", em cartaz nos cinemas, e Era Uma Vez Minha Primeira Vez, cujo roteiro está sendo finalizado, além de suas criações para uma nova produção da Netflix, prevista para o ano que vem.

