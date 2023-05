‘Sempre tranquila e com sorriso no rosto’, diz colega da técnica de enfermagem morta pelo marido

A morte brutal de Simone Maria Santos, 49 anos, deixou os colegas do Hospital Geral Roberto Santos, local onde ela trabalhava há 16 anos, em choque. A técnica de enfermagem foi vítima de feminicídio, cometido pelo homem com quem era casada há 30 anos e tinha dois filhos já adultos. Conforme relatos, a vítima foi agredida com pedradas, por volta das 6h da manhã de segunda-feira (1).

No trabalho, a condição de violência a qual Simone era submetida no ambiente doméstico era desconhecida de todos. “A gente não sabia que ela estava passando por essa situação. Sempre tranquila e com sorriso no rosto, muito solícita. Os acompanhantes chamavam e ela estava sempre pronta para prestar assistência”, conta Joaci Dias, coordenadora da enfermaria de neurocirurgia, que trabalhou com Simone por 12 anos. Na unidade hospitalar, a técnica também atuava na UTI pediátrica.

Segundo Dias, Simone era bastante reservada em relação à sua vida pessoal. “Em 17 de fevereiro ela me ligou para falar do falecimento da mãe porque ela estava na escala. O que a gente sabia era só essas coisas por alto. A mãe faleceu, o neto nasceu, mas sentar para conversar que estava passando por essa situação, não. Ela nunca abriu para a gente não”, lamenta a colega. “Como uma pessoa que convive com outro por 30 anos ter a capacidade de cometer um ato desse? Difícil”.

Colegas do hospital fizeram homenagem para Simone

(Foto: Reprodução)

A característica de pessoa reservada também foi observada por vizinhos do casal. "Ela era muito discreta, não ficava de bate-papo com ninguém. Nessa cultura que temos hoje em dia, é cada vez mais comum os vizinhos só se cumprimentarem com um bom dia. Também tem a violência que faz com que as pessoas não fiquem tanto na rua. É tudo muito triste", afirmou um morador.

De acordo com moradores, que preferiram não se identificar, Simone queria o fim do casamento e esse teria sido o fator que motivou o crime, uma vez que o marido não aceitava o término da relação. Antes de ir a óbito, a vítima teria ligado para o filho pedindo socorro. O jovem ligou para a polícia, mas não chegou a tempo de socorrer a mãe.

O crime

A técnica de enfermagem Simone Maria Santos, 49 anos, foi morta pelo marido na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro da Vila Laura, em Salvador. O crime aconteceu na Rua Arthur D'Almeida Couto.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 58ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de feminicídio e uma tentativa de suicídio. No local, os militares visualizaram o homem estendido ao chão, com várias lesões e sangramento.

Os militares mantiveram contato com o filho do indivíduo, que se deslocou para o edifício. O filho da vítima levou os policiais até o apartamento, onde a mulher foi encontrada ferida. Os policiais acionaram o Samu que realizou o atendimento médico, porém a vítima não resistiu.

Já o suspeito foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde está custodiado e foi autuado por feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica (PDT) foi acionado para fazer a remoção do corpo e a perícia no local do crime