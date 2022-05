Senado convida redes para explicar ‘McPicanha’ sem picanha e ‘Whopper Costela’ sem costela

Após as redes de fast food McDonald’s e Burger King confirmarem que os sanduíches McPicanha e Whopper Costela, respectivamente, não continham as carnes indicadas em seus nomes, o Senado brasileiro decidiu convocar representantes das empresas para prestarem esclarecimentos. A Comissão de Transparência aprovou o requerimento nesta terça-feira (3).

As redes foram denúncias por entidades de defesa do consumidor por publicidade enganosa. A audiência está marcada para o dia 12 de maio. Também serão chamados representantes do Procon, do Conar, da Anvisa e do Coma com os Olhos, perfil do Instagram que denunciou os casos.

“Queremos esclarecer esse assunto para que o consumidor saiba o que ele está pagando e para que as empresas dos tais sanduíches ‘fakes’ possam se pronunciar”, explicou o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), autor do requerimento.

Por ser apenas um convite, os representantes das empresas não são obrigados a comparecer à audiência pública.

Entenda o caso

Em nota, na semana passada, o McDonald's admitiu que, na sua nova linha de sanduíches chamada McPicanha, não há picanha na composição do hambúrguer. E sim, segundo a rede, "molho com aroma natural de picanha". A falta da carne que dá nome ao sanduíche foi alvo de indignação de consumidores nas redes sociais.

O McPicanha foi retirado do cardápio no Brasil depois que o Ministério da Justiça notificou a empresa e pediu esclarecimentos sobre se o sanduíche é de fato feito com picanha.

Após a confirmação do McDonald’s, a rede Burger King também confirmou que seu especial Whopper Costela não continha costela. Neste terça, a empresa anunciou que irá trocar o nome do produto para ’Whopper Paleta Suína’.