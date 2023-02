Senado tem eleição com status de  terceiro turno 

Os times de Lula e Bolsonaro entraram em campo e a eleição para a presidência do Senado hoje se polarizou e acabou se transformando em uma espécie de terceiro turno do pleito de outubro. Em meio ao fim do sigilo dos gastos com cartão corporativo, aos atos golpistas de 8 de janeiro e às acusações de genocídio contra o povo Yanomami, ter um aliado no comando do Senado é estratégico para demonstrar força e manter o bolsonarismo vivo. Do outro lado do ringue, o governo precisa de um aliado no posto para consolidar uma maioria na Casa, mesmo que apertada. A importância desta eleição é tão grande que Lula liberou 12 ministros para reassumirem suas cadeiras na câmara alta e votarem pela reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Seu opositor é Rogério Marinho (PL-RN), que aposta em traições para reverter o favoritismo do mineiro e vencer a disputa. Cálculos do Planalto indicam que Pacheco deve receber entre 51 e 55 votos dos 81 senadores. Outro senadores se declara candidatos, mas não demonstra força: Eduardo Girão (Podemos-CE).

Apoios

Na noite da segunda-feira (30), Marinho foi homenageado por um jantar de seu partido, que reuniu grande número de seus apoiadores, dentro e fora do parlamento. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceu ao evento e, pelo seu celular, Bolsonaro fez um breve discurso e disse que seu projeto é "imorrível". Foi a primeira aparição pública de Michelle desde que chegou dos Estados Unidos, onde o ex-presidente Bolsonaro ainda se encontra.

De lá para cá, Marinho conseguiu angariar o opoio do ex-juiz Sérgio Moro (UB-PR), do PSDB e de três dissidentes do PSD, partido de Pacheco. Há possibilidade ainda de conseguir somar votos do MDB, legenda que ontem declarou apoio formal a Rodrigo Pacheco. Um dos motores para angariar dissidências é a figura do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), que acumulou poder e desgastes nos bastidores da Casa, controlando as verbas do orçamento secreto e a principal comissão do Senado, a de Constituição e Justiça (CCJ). A recondução de Pacheco garantiria a permanência de Alcolumbre na CCJ e fortalece seu nome para substituir o próprio Pacheco daqui a dois anos.

Em entrevistas após reunião com o partido, o atual presidente da Casa agradeceu aos parlamentares e afirmou que é necessário “pacificação, respeito, responsabilidade e não de revanchismo, de ódio, de intolerância e de divisão”. E defendeu a possibilidade de levar à votação projetos de interesses tanto do governo, reforma tributária, quanto dos bolsonaristas, a criação do cargo de senador vitalício para ex-presidentes da República, desde que esse cargo não seja exercido com o intuito de proteger ninguém. "Não pode ser uma mudança constitucional que vise solucionar problemas ou questões pessoais do presidente A ou B". E também garantiu que pedirá prioridade à discussão da reforma tributária. Na sua avaliação, o Congresso está pronto para discutir reformas e pautas progressistas



Lira garante apoio de 20 partidos à sua reeleição

Se no Senado o clima é de incerteza, na Câmara dos Deputados a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) é uma certeza. Um dos expoentes mais poderosos do Centrão, Lira conseguiu reunir apoio declarado de 20 partidos. O PT, do presidente Lula, que tanto criticou Lira, o Centrão e o orçamento secreto, não formalizou o apoio, mas está fechado com o alagoano.

Estimando receber 430 votos (são 513 deputados), Lira já se comporta como presidente, articulando projetos de interesse do governo e de parlamentares e, em entrevistas, revela o que pretende colocar em votação nos próximos meses. É o presidente da Câmara quem define a pauta de votações da Casa.

Ele afirmou ontem que a intenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), revelada em conversa entre os dois, é "revisitar" a reforma tributária em até três meses. "Nas conversas que tivemos, a intenção do ministro da Economia é para a gente, em um mês, dois, dois meses e meio, revisitar esses assuntos". Lira citou a PEC 45, que tramita na Câmara, de autoria do atual secretário extraordinário de Reforma Tributária, Bernard Appy. O texto substitui cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por um imposto sobre bens e serviços e um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas alcoólicas.



PT pretende isolar oposição e teme traições

O Palácio do Planalto tem procurado mostrar confiança na vitória de Pacheco, mas a verdade é que o governo está preocupado com a quantidade de votos que Rogério Marinho vai ter. Os petistas não dizem abertamente acreditar que o bolsonarista vença a disputa, mas tinham o plano de isolar o bloco da oposição. No entanto, se Marinho ultrapassar a margem de 35 votos, Pacheco eleito presidente não poderá ignorar os opositores de Lula nas negociações para compor a Mesa do Senado e as comissões temáticas da Casa. As informações são do jornalista Guilherme Amado, que assina uma coluna no site Metrópoles, de Brasília. Os cargos no Senado são definidos depois da eleição para a presidência da Casa.

Segundo o jornalista, o PT negocia a formação de um bloco com PSD e PSB para conseguir fazer frente aos outros partidos e escolher comissões de acordo com a regra da proporcionalidade.

A sigla gostaria de ficar com a primeira vice-presidência, mas o cargo continuará com Veneziano Vital do Rêgo, do MDB da Paraíba. Restará ao PT a primeira-secretaria da Mesa. O posto foi negociado de forma unilateral por Rogério Carvalho, do Sergipe, o que irritou a bancada petista. O PT também projeta que União Brasil, MDB e PDT formarão outro bloco no Senado.