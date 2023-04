SENAI BAHIA amplia oferta de vagas e lança curso de tecnologia semipresencial

Com a perspectiva de geração de empregos para quase 2,06 milhões de pessoas até 2031, o setor de tecnologia da informação é um dos principais polos geradores de oportunidades profissionais no Brasil. Os dados são do estudo “Profissões Emergentes na Era Digital: Oportunidades e desafios na qualificação profissional para uma recuperação verde”, realizado pela Agência Alemã GIZ em parceria com o SENAI e o NEO da UFRGS e publicado no segundo semestre de 2021 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

De olho no crescimento da procura por qualificação no campo da tecnologia, entre eles o desenvolvimento de sistemas, o SENAI BAHIA ampliou em 84% as vagas de cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas em todo o estado, trazendo uma novidade, a oferta do curso na modalidade semipresencial.

A gerente executiva de educação profissional do SENAI BAHIA, Patrícia Evangelista aponta que a ampliação de vagas é uma resposta à crescente busca pelo curso de desenvolvimento de sistemas. "Há um ano e meio temos sentido uma procura de maneira mais acentuada, de forma que a busca por TI superou cursos tradicionalmente mais procurados como eletrotécnica e eletromecânica", explica. "O SENAI sempre está antenado às demandas do mercado, publicações como o Observatório da Indústria e o Mapa do Trabalho já apontavam esse crescimento em TI, e além da formação de excelência, é nossa preocupação preparar os alunos para áreas com maiores oportunidades", completa.

Com a ampliação, o SENAI BAHIA disponibilizará mais de 400 novas vagas, totalizando mais de 800 vagas em todo o estado.

Semipresencial

Uma das novidades do curso é a oferta semipresencial, um caminho encontrado pelo SENAI para atender a demanda de pessoas que moram nas cidades adjacentes às unidades físicas do SENAI na Bahia e têm dificuldade de se deslocar diariamente para aulas presenciais. Para projetar o novo formato do curso, o SENAI BAHIA contou com a unidade de inovação voltada para o desenvolvimento de tecnologias educacionais, o ITED, que também desenvolve soluções para empresas e outras unidades do SENAI pelo Brasil.

De acordo com o gerente do ITED, Ricardo Lima, o curso explorará os conteúdos teóricos através do ambiente virtual de aprendizagem, utilizando texto, vídeos, atividades e desafios, porém uma vez por semana, o aluno terá uma aula presencial 100% prática. "Mesmo no ambiente virtual, o estudante terá todo o suporte e o mesmo acesso aos conteúdos que os alunos da modalidade presencial terão, inclusive os certificados são idênticos", aponta.

Elisete Vidotti trocou a arquitetura pelo desenvolvimento de sistemas: "Melhor decisão que tive". (Foto:Arquivo Pessoal)

Transição

A modalidade também atenderá a busca de quem está planejando uma transição de carreira e pode se capacitar a distância, como é o caso de Elisete Cristina Vidotti da Rocha, que abandonou a Arquitetura para se dedicar à área de desenvolvimento de sistemas.

Para Elisete, foi uma virada profissional importante e a abertura novos horizontes. "Quando comecei o curso no SENAI, estava me sentindo muito infeliz na minha carreira. Na época trabalhava em uma empresa que desenvolvia o próprio sistema financeiro. Conversando com colegas fiquei curiosa e comecei a pesquisar sobre a profissão", relembra.

Com apoio dos pais, Elisete decidiu se matricular no curso técnico do SENAI e descobriu um novo mundo. "Cheguei a ouvir: mas como você com graduação e pós-graduação voltar a fazer um curso técnico? Mas foi a melhor decisão que tive", diz. "Com o apoio que tive no curso e minha dedicação, consegui me formar já empregada na área de tecnologia. E sigo trabalhando e aprendendo coisas novas todos os dias", afirma.

O Curso

O curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas tem duração de 2 anos. Na modalidade semipresencial, 20% da carga horária do curso é com atividades presenciais e 80% a distância.

As aulas presenciais são obrigatórias e realizadas, uma vez por semana, aos sábados, nas unidades do SENAI BAHIA para experiências laboratoriais e atividades práticas, demonstração, simulação, seminários, estudos de casos, visitas técnicas, projetos e pesquisa, bem como outros instrumentos que a experiência pedagógica indicar.

