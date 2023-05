Senai Bahia ofecere mais de 500 bolsas gratuitas para cursos técnicos

O Senai Bahia está com inscrições abertas para mais de 5.800 vagas, em 16 cursos técnicos, nos formatos presencial e semipresencial, em nove cidades baianas. Deste total, 575 são bolsas de estudo gratuitas. destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022. Para ser elegível o candidato precisa declarar-se como baixa renda e atender a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, até o dia 03 de julho de 2023, no endereço www.tecnicosenai.com.br, ou presencialmente, nas centrais de atendimento ao candidato das unidades do Senai Bahia. Além das bolsas, o Senai Bahia oferece uma condição especial, com desconto de 30% na matrícula (1ª mensalidade) até o dia 03 de julho de 2023. O desconto vale tanto para os cursos presenciais como para os semipresenciais.

MUNICÍPIOS E CURSOS

As vagas são oferecidas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Cimatec e Dendezeiros) e Vitória da Conquista.

Neste processo seletivo, o SENAI BAHIA ampliou a oferta de cursos semipresenciais. São seis opções: Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística e Segurança do Trabalho.

“Os cursos semipresenciais, que combinam atividades à distância e momentos presenciais para desenvolvimento de habilidades práticas, são uma forma de atender a demanda de pessoas que moram em cidades adjacentes às unidades físicas do SENAI na Bahia e têm dificuldade de se deslocar diariamente para aulas presenciais. Também são uma opção para aquelas pessoas que querem fazer uma nova formação e precisam de mais flexibilidade no processo educacional”, destaca a gerente-executiva de Educação Profissional do SENAI BAHIA, Patrícia Evangelista.

Mais informações, os endereços das centrais de atendimento aos candidatos e o edital completo com os cursos oferecidos estão disponíveis no site dos cursos técnicos: www.tecnicosenai.com.br.