Senai Cimatec inaugura espaço para conectar startups e empresas a mais pessoas interessadas em tecnologia e inovação

Imagine uma empresa de aluguel de carros que precisa alcançar mais pessoas de um lado e, do outro, startups que têm as ferramentas para criar um sistema de aluguel online e um mecanismo de controle de multas. Com os dois elementos inseridos em uma plataforma, o objetivo da concessionária pode ser alcançado. Essa é a missão do Habitat Cimatec Startups (HCS), ser um espaço para conectar desafios e soluções tecnológicas.

O local, criado pelo Senai Cimatec, foi inaugurado na quinta-feira (8), durante o Cimatec Startups Conecta Summit, evento de abertura com a participação de empresas, estudantes do Senai e de outras instituições universitárias, startups de tecnologia, pesquisadores e investidores.

“A gente está tentando fazer o que a literatura já está falando há muito tempo. Promover diversidade, colaboração e consistência para que todos se encontrem e aconteça, de fato, a criatividade”, ressaltou Flávio Marinho, Gerente Executivo de MPME e Empreendedorismo do Senai Cimatec.

Para mostrar como a tecnologia é usada na transformação das corporações e consequentemente da sociedade, cinco empresas foram convidadas para compor o painel “Oportunidades de conexão com o futuro”, para falar sobre o que a inovação tem promovido em seus negócios e da importância de um espaço como o HCS para solucionar os desafios que ainda restam e, assim, continuar avançando.

O gerente de Relacionamento com Desenvolvedores da Nvidia, Jomar Silva, abriu as apresentações. A empresa de tecnologia desenvolve software e hardware destinados à inteligência artificial. O investimento já resulta na revolução de equipamentos usados na medicina, no setor automobilístico e no treinamento de robôs, do design à performance. No entanto, o atual projeto de construir uma ferramenta capaz de digitalizar a Terra e mapear os impactos das mudanças climáticas sobre ela, apresenta questões que ainda precisam ser solucionadas. “Estamos falando de algo que é possível, porque essas coisas não são mais ficção científica”, destacou Jomar.

No setor bancário, aparece o Nubank. A empresa, que tem um hub de tecnologia em Salvador, a NuLab, foi apresentada no evento por seu CTO Global, Matt Swann, ao lado do Diretor Sênior de Engenharia, Renan Capaverde. Em nove anos de existência, tem como um dos principais frutos da tecnologia, a ferramenta de sharding, capaz de evitar que, caso ocorra um problema na plataforma, ele seja generalizado.

“Basicamente, eu tenho uma cópia do Nubank para cada conjunto de clientes. É o que a gente chama de sharding, e é super interessante, porque a gente cria uma ferramenta de disponibilidade, ou seja, se der um problema de emissão de fatura no sharding um, só os clientes dele vão ter problemas”, explicou Renan.

Além das três empresas, ainda falaram Paula Puzzi, gerente de Inovação e Sustentabilidade da Suzano Papel e Celulose; Gleverson Lemos, head de indústria 4.0 da Embraer; Gustavo Schiavotelo, Engenheiro-Chefe de Software e Eletrônica Veicular, da Ford; e Paulo Rogério, cofundador da Vale do Dendê e Afar Ventures.

A Vale do Dendê foi um dos destaques da cerimônia, por ser a corporação soteropolitana entre as empresas que veem na tecnologia, a principal ferramenta de inovação e aceleração de negócios.

“Eu estava nos Estados Unidos, em uma passagem pelo MIT, e comecei a ver essa inovação e falei ‘olha, a nossa Bahia precisa fazer, eu preciso levar isso para a minha cidade’. O nosso nome é inspirado no Vale do Silício. É uma provocação para mostrar que pode haver inovação em qualquer lugar, não apenas na Califórnia. A Bahia também pode inovar”, contou o cofundador da Vale.

Conexão

É olhando para a iniciativa de Paulo, que Samuel São Miguel, de 25 anos, e Jéssica Morais, 24, integrantes do time de inovação de uma empresa de engenharia, começam a acreditar que não é mais tão necessário sair da Bahia para trabalhar com tecnologia. “Para a gente, dá aquele despertar. Nos faz perceber que não tem justificativa ficar pensando tanto em ir para fora, se aqui na Bahia também é possível”, disse Samuel.

Assim como eles, que representam as empresas no ecossistema que o HCS pretende conectar, os estudantes do Senai Cimatec, Juliana Lisboa, 18, Uirá Macedo, 21, e Leon Santana, 21, integrantes de uma equipe de desenvolvimento de veículos, fazem parte do grupo de pessoas com boas ideias para a inovação. “A gente pensa maneiras de garantir a fabricação de carros resistentes e seguros com tecnologia”, conta Uirá.

Habitat Cimatec Startups

O HCS é o local que vai conectar todos as que se debruçam sobre a tecnologia para solucionar problemas, desde empresas, passando por startups, até aqueles com boas ideias, mas sem um time.

Habitat Cimatec Startups (Foto: Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

Para fazer parte da comunidade, de acordo com Vilson Alves, líder técnico da aceleradora do Senai, basta se cadastrar por meio da plataforma simatestartup.com.br. “Pensamos o programa como uma aceleradora e incubadora para incluir todos os atores possíveis dentro do ecossistema de inovação”, destacou Vilson.

Glossário

Startup: empresa de base tecnológica

Sharding: banco de dados dividido em partes menores

Head: profissional que gerencia pessoas e metas dentro das empresas



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo