Senegal bate Egito nos pênaltis e se classifica à Copa do Mundo 

No confronto entre Mané e Salah, o senagalês voltou a levar a melhor e colocou o seu país na Copa do Mundo do Catar. Na tarde desta terça-feira (9), Senegal superou o Egito nos pênaltis e se garantiu no Mundial.

Em um jogo marcado por muitos lasers nas arquibancadas, Senegal saiu na frente logo aos três minutos com o gol do atacante Dia. O triunfo pelo placar mínimo deixou tudo igual no agregado dos dois jogos e levou o confronto para os pênaltis.

Os dois times desperdiçaram suas duas primeiras cobranças, mas Senegal foi mais eficiente. Na última cobrança, o ídolo Mané chutou forte e no meio para fazer 3x1 e colocar Senegal na Copa do Mundo.

Foi a segunda vez que Senegal venceu o Egito nos pênaltis esse ano. Antes, a equipe havia conquistado a Copa Africana de Nações sobre os egípcios.

Gana classifica

Outra seleção africana que vai jogar a Copa do Mundo é Gana. Nesta terça, a equipe empatou por 1x1 com a Nigéria fora de casa. Como o primeiro jogo foi 0x0, os ganeses levaram vantagem no gol qualificado e confirmaram a classificação. Já os nigerianos estão eliminados.