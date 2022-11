Senegal vai usar feiticeiros para curar Mané para a Copa do Mundo

Grande estrela da seleção do Senegal, Sadio Mané se lesionou a poucos dias de começar a Copa do Mundo do Catar. Boa parte da imprensa internacional, inclusive, chegou a cravar que o jogador não estaria no torneio. Mas ainda há esperanças de que ele se recupere a tempo - e os senegales vão contar com uma ajudinha mística para isso.

"Vamos usar feiticeiros. Não sei (se é eficaz), mas, neste caso, vamos usá-los de qualquer maneira. Esperamos milagres. Ele tem que estar lá (na Copa)", afirmou a senegalesa Fatma Samoura, secretária-geral da Fifa, em entrevista à rádio francesa Europe 1.

Segundo melhor jogador do mundo atualmente, Mané sofreu uma lesão na fíbula da perna direita na última terça-feira (8). No dia seguinte, o Bayern de Munique, clube do jogador, divulgou um comunicado e afirmou que ele faria novos exames, sem indicar prazo de recuperação. Médico da seleção do Senegal, Manuel Afonso viajou para Munique, para avaliar a extensão do problema.

De acordo com a rádio francesa RMC Sport, dirigentes do Senegal estão confiantes de que Mané possa viajar para o Catar e, pelo menos, disputar a terceira partida do país na primeira fase da Copa, contra o Equador, no dia 29. Antes, a seleção encara a Holanda, no dia 21, e o Catar, no dia 25, pelo grupo A.